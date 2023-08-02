«Подумал, что ребенка хотят выбросить из окна»: в Екатеринбурге наградили строителя, спасшего молодую маму и младенца от пожара

Мужчине дали премию и выразили благодарность за поступок. Фото: предоставлено героем публикации

В Екатеринбурге 1 августа в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Светлый произошел пожар. В квартире на 25-м этаже молодая мама с младенцем на руках просила о помощи. На помощь к ним выбежал мужчина, который работал на соседней стройплощадке. Им оказался простой 31-летний рабочий по имени Манучер Расулов.

У мужчины двое маленьких детей. Фото: предоставлено героем публикации

- Мне позвонил племянник мужа Манучер и рассказал, что женщина кричала с балкона. А ребенка держит перед собой на руках. Сам он по-русски понимает и говорит плохо. Манучер подумал, что ребенка хотят выбросить из окна. Испугался и просто побежал к ним. Он поднялся на 25-й этаж, из пожарного гидранта подал воду в глазок. Затем стал выбивать двери. Как мы поняли, пожар в квартире произошел из-за загоревшегося масла во время готовки. Мы все гордимся Манучером. Сам он успел надышаться дымом, но сейчас чувствует себя нормально, - рассказала «КП-Екатеринбург» родственница строителя Эльвира.

После спасения мамы и младенца мужчина поехал по рабочим делам. Его поступок отметили в строительной компании.

- Сам он у нас скромняга еще тот. Живет трудом, ведет здоровый образ жизни. Считает, что на его месте так поступил бы каждый. Да и подумать не успел о том, что может пострадать. Руководство строительной компании выдало Манучеру денежную премию. Еще две грамоты выписали, бейсболку подарили. Сказали, что в МЧС не оставят без внимания его поступок и вручат грамоту Манучеру, - говорит Эльвира.

Во время спасения мужчина надышался дымом. Фото: предоставлено героем публикации

Родные все же переживали за мужчину. Семья Манучера живет в Вахдате.

- У Манучера есть жена и двое детей. Сыну четыре, а его дочке полтора года. Он отзывчивый, отличный семьянин. На помощь готов прийти в любую минуту. В свободное от работы время занимается грузоперевозками, - рассказала Эльвира.

Ранее в пресс-службе областного МЧС сообщали, что из дома было эвакуировано 28 человек. Мама и ребенок получили ожоги, и им потребовалась помощь медиков.

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