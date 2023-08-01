В Екатеринбурге строитель тушил пожар через дверной глазок, чтобы спасти молодую маму с ребенком

Как уверяют очевидцы, мужчина тушил пожар через дверной глазок, а затем выбил дверь. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа «ЖК Светлый микрорайон»

Жители дома в микрорайоне Светлом стали свидетелями спасения молодой мамы с ребенком-грудничком. В квартире на 25-м этаже было сильное задымление, а мама и ее малыш укрывались от огня на балконе. Крики женщины услышал мужчина на стройплощадке рядом с домом. Об этом сообщают жители многоэтажного дома в группе «ЖК Светлый микрорайон» в социальной сети «ВКонтакте».

- Девушка готовила печенье, по прилегла отдохнуть. Начался пожар. Рабочий со стройплощадки услышал ее крики и прибежал в дом на помощь. Мужчина через дверной глазок тушил огонь шлангом. А после выбил дверь. Все это произошло до приезда пожарных, - сообщает автор поста.

Очевидцы уверяют, что спасатели не смогли проехать во двор из-за припаркованных машин.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного ГУ МЧС, возгорание началось в 09:38. Маме и ребенку понадобилась помощь медиков. С огнем боролись 42 спасателя и 13 единиц спецтехники.

- Площадь пожара составила десять квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 28 человек, в том числе шесть детей. Из горящей квартиры были спасены женщина и ребенок, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Мама и ребенок получили ожоги и были госпитализированы. В 10:00 пожар был локализован и открытое горение ликвидировано.

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