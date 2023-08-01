«Накануне отметил шестилетие сына»: жена сотрудника МЧС, погибшего во время спасения кошки, рассказала о муже

Семья Рахимовых отмечала праздник 26 июля. Фото: предоставила Нигора Рахимова

В Североуральске во время дежурства погиб 31-летний спасатель Жасур Рахимов. Мужчина снимал кошку со столба в частном секторе на улице Хохрякова. Однако опора была не обесточена, и Жасур погиб от удара током. «КП-Екатеринбург» поговорила с женой погибшего.

«ПАПА УМЕР И УЛЕТЕЛ В КОСМОС»

Жасур и Нигора жили в браке семь лет. По словам женщины, Жасур был настоящим главой семьи и брал на себя решение всех вопросов. Он учился на заочном отделении института МЧС в Екатеринбурге на третьем курсе.

- Жасур всегда мечтал о работе спасателем. У мужа немало наград за соревнования по пожарно-спасательному спорту. Иногда я даже обижалась на него из-за частых тренировок, - рассказывает женщина. – Спорт для него был очень важен. Он даже был судьей на детских соревнованиях по боксу. Он вел здоровый образ жизни, обожал наших детей. Каждую свободную минуту был готов подарить нам.

Жасур всегда мечтал о работе спасателем. Фото: предоставила Нигора Рахимова

У Нигоры и Жасура двое детей. Младшей дочке два года, а сыну накануне исполнилось шесть лет.

- Мы праздновали шестилетие сына 26 июля. Все выходные были вместе, гуляли по городу. А уже 28 июля дети не дождались Жасура со смены. Старший все понимает, я рассказала сыну, что папа умер. По легенде, Жасур умер и попал в космос. Теперь сын строит догадки, на какой планете находится папа, и просит его вернуть обратно. Он отказывается верить в то, что Жасура больше нет, - говорит Нигора.

Похороны пройдут в родной Бухаре. Фото: предоставила Нигора Рахимова

«МОЛЮСЬ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ НА ПОХОРОНЫ»

В тот день, 28 июля, Нигора созванивалась с мужем на протяжении всего дня. Примерно в 16:30 она пошла за детьми в детский сад и успела поговорить с супругом.

- Жасур сказал, что перезвонит мне позже. Я уже забрала детей, мы сели ужинать, и мне вечером позвонил брат мужа. Он плакал и едва мог сказать, что Жасур умер. Я закрыла дверь. Села в такси и поехала к месту ЧП. Поездка заняла семь минут, и они просто казались мне вечностью. Я верила, что Жасура удастся спасти. Думала, пусть останется инвалидом, но будет жив. На месте ЧП было много людей. Я была в шоке, и когда взяла мужа за руки, то они были еще теплыми. Не помню, кто мне говорил, но удар был около 600 ватт, - вспоминает Нигора.

Мужчина должен был заочно окончить институт МЧС. Фото: предоставила Нигора Рахимова

Супруге Нигоре спасатели не позволили осмотреть тело любимого мужа.

- Поражены были все органы. Те, кто видел, то рассказал, что пол-лица были сгоревшими и бок. Тело мужа лежало на земле около трех часов. Не знаю, почему вызов с животными доверили командиру части. Он столько раз рисковал своей жизнью в страшных пожарах, но погиб из-за кошки. Не знаю, кто именно распорядился Жасуру выехать на этот вызов или же он сам поехал ее вытаскивать, - рассказывает Нигора.

Семье Рахимовых коллеги и друзья оказали помощь. Уже завтра тело Жасура отправят в Екатеринбург, а после самолетом доставят на родину в Бухару. Нигоре осталось решить вопросы с поездкой в Узбекистан.

- Мы не были готовы к такому удару судьбы. Мне довелось быть самой счастливой женой все эти годы, - плачет Нигора. - Я в 2020 году получала паспорт и гражданство. Молюсь, чтобы успеть на похороны…

Спасатель хотел поехать на соревнования в августе. Фото: предоставила Нигора Рахимова

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