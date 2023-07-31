Остались жена и двое детей: на Урале пожарный погиб, спасая кота

Жасур Рахимов работал пожарным девять лет Фото: группа во «ВКонтакте» «МЧС Североуральск, Ивдель, Пелым»

В Североуральске 28 июля трагически погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда старшина внутренней службы Жасур Рахимов. Как рассказал «КП-Екатеринбург» брат пожарного Маснур, его ударило током, когда он пытался снять кота со столба, просидевшего там три дня.

- Жасур Махсудович был добрым, отзывчивым и профессиональным сотрудником. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Светлая память о Жасуре навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто знал его.

Руководство и коллектив МЧС выражают соболезнования семье погибшего. Также там сообщили, что оказывают поддержку семье Жасура Рахимова. У него остались жена и двое детей.

В МЧС отметили, что для установления обстоятельств трагедии проводится служебная проверка.

Жасур Рахимов работал пожарным девять лет. В 53 пожарно-спасательную часть Североуральска он был принят на службу в феврале 2014 года.

Прощание с пожарным состоится 2 августа с 08:00 до 09:00 в 53 пожарно-спасательной части Североуральска.