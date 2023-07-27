Летают вертолеты, но люди спокойны: уральские туристы рассказали про отдых в Турции возле горящих лесов

Вид на пожар из отела в поселке Гейнюк днем 26 июля. Фото: читатель "КП" Любовь

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами, которые еще 25 июля охватили несколько провинций. В их числе - Анталья, Манис и Кахраманмараш. Ситуация к 27 июля несколько улучшилась, однако борьба со стихией продолжается.

Авиация и наземные силы утром возобновили тушение лесов в районе курортного города Кемер. К этому моменту огонь уничтожил свыше 200 гектаров леса. С наступлением темноты 26 июля к борьбе с огнем приступили и вертолеты. Ситуация усугубляется и экстремально жаркой температурой: на курорте воздух разогревается до 45 градусов, а распространять огонь помогает порывистый ветер.

Отели в городе Кемер не затронуты катаклизмом. Они работают в обычном режиме, эвакуация туристов и местных жителей не объявлялась.

О том, как проходит отпуск у тех, кто стал очевидцем природного ЧП, «КП-Екатеринбург» рассказали туристы Кемера.

БЕЗ ПАНИКИ

В центре Кемера, как говорят отдыхающие, сохраняется спокойствие. При этом, в городе местные спасатели находятся в режиме «боевой готовности»: вдоль дороги расставлены пожарные, на случай, если огонь к ней подберется.

- Все отдыхают, снимают что-то на видео и фотографируют. Люди спокойны. Отельный гид и аниматоры дали информацию, что горит лес в горах, от отельной зоны далеко. За трассой на Анталию. Именно где мы, нет запаха гари и не было. Огонь мы видели, на горе, далеко, - говорит «КП-Екатеринбург» туристка Наталья.

Вид на пожары из центра Кемера. Фото: читатель "КП" Татьяна

По ее словам, по небу проносится очень много техники: вертолеты, также минимум два российских самолета «Амфибия», так как МЧС России помогает турецким спецслужбам бороться с ЧП. По словам Натальи, больше всего техника работала в минувший вторник, 25 числа. Уже 26 июля самолеты виднелись реже, а 27 июля работают только вертолеты.

- Местные жители сказали, что это совершенно не пожары, у них и намного больше бывает. Просто кто не встречался с этим, тем, конечно, немного некомфортно. Будет здорово, если люди перестанут сеять панику на разных форумах и группах, - заключает девушка.

СИЛЬНАЯ ЖАРА И ПЕРЕЕЗД ПОДАЛЬШЕ ОТ ГАРИ

Уральская семья с двухлетним ребенком прибыла в курортный поселок Гейнюк в районе Кемера в минувшую пятницу, 21 июля. Мама ребенка Любовь считает, что пламя появилось, в том числе, и из-за экстремальной жары.

- Была очень сильная жара с субботы по вторник. Вот, собственно, поэтому, наверное, и загорелось все. Отдыхающим ничего не мешает, персонал отеля работает спокойно, кондиционеры, свет, вода, вся инфраструктура в штатном режиме. Летают вертолеты и самолеты Бе-200. Сегодня, по слухам, уже меньше очаг возгорания и температура воздуха значительно упала, - говорит Любовь.

Вид на гору в огне из отеля в поселке Гейнюк вечером 26 июля. Фото: читатель "КП" Любовь

Наталья также проводит отпуск в поселке Гейнюк. С ее слов, запах гари ударял по носу ночью, но к утру смог немного прошел. Ее отель также работает в обычном режиме.

- Вертолеты тушили всю ночь огонь на скалах, и продолжают тушить сейчас. Немного выпал туман, сейчас ветер подул, расчищает воздух. Туман немного помог. Дальше все зависит от климатических условий: ветра, тумана, жары. Но вроде бы жара должна спадать. Сегодня уже не +40, а хотя бы +30, - рассказывает Наталья.

Однако есть и те отдыхающие, которые всерьез забеспокоились о себе и своих детях. Так, в чате Кемера одна из отдыхающих сообщила, что ее семья не выдержала запаха гари и попросила туроператора переселить в другой, более безопасный, отель.

- Мы побоялись за ребенка. Аллергик. Если запах пойдет, даст приступ. На самом деле, горящая гора и летающая техника очень напрягают. Если у кого нервная система крепкая, то супер. Всегда смотришь на этот пожар, и не можешь расслабиться, - рассказывает туристка в Кемере.

Погода в Турции действительно должна меняться в пользу спасателям. В районах северо-запада, запада и центральной части Турции с 27 июля синоптики прогнозируют снижение температуры на 10 градусов. Кроме того, похолодание должно сопровождаться дождями.

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