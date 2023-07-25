Пожар, который уничтожил 41 дом в уральском селе, потушен

Из села Шайдухира эвакуировали 290 человек, включая 36 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесной пожар, который 12 июля стал причиной возгорания в селе Шайдуриха и уничтожил 41 дом, потушен.

- Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторам лесных участков к вечеру 24 июля удалось ликвидировать лесной пожар на площади 1,4 тысячи гектаров, - рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

К тушению пожара было привлечено больше 100 человек, самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты Ми-8. Кроме того, на помощь уральцам пришли сотрудники парашютно-десантных пожарных группировок из Республики Карелия, Тюменской области и Йошкар-Олы.

Ликвидация лесного пожара в условиях сильного ветра и экстремально высокой температуры воздуха усложнялась еще и тем, что местность, где возник огонь, заболочена и труднодоступна. К вечеру 16 июля лесной пожар все же удалось локализовать.

По информации главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, из села Шайдухира эвакуировали 290 человек, включая 36 детей (всего в поселке проживает больше 365 человек). Большая часть эвакуированных граждан разместились у родственников, остальные - в пункте временного размещения во Дворце культуры, расположенном в Невьянске.

Единственной погибшей в пожаре оказалась 71-летняя местная жительница Вера Гайко. По данным Департамента информационной политики Свердловской области, известно о двух пострадавших.

Напомним, сейчас на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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