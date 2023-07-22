Полицейские выстрелили более 40 раз по колесам Porsche Cayenne, чтобы остановить водителя, таранившего машины в Екатеринбурге

Водитель протаранил машины во дворе на улице Блюхера. Фото: Валерий Горелых

Для поимки водителя Porsche Cayenne, который утром 22 июля в Екатеринбурге протаранил девять машин, пришлось стрелять четырем полицейским.

Погоня за любителем гонок началась еще в районе четырех часов утра, когда он проехал на красный сигнал светофора, на глазах у сотрудников дежурного наряда ДПС. На требования остановить машину, лихач не среагировал.

В итоге, в попытке уйти от преследования, водитель заехал во двор на улице Блюхера, 43, но оказался зажат машинами местных жителей, а затем и автомобилями экипажа ДПС. Попыток скрыться от полицейских он не оставил, поэтому начал таранить все автомобили на своем пути. Полицейские открыли огонь по колесам Porsche Cayenne

- Четыре сотрудника полиции применили табельное оружие. Всего было выпущено 44 патрона, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Водитель повредил и Porsche Cayenne. Фото: Валерий Горелых

Вскоре задержать лихача все-таки удалось. Им оказался 46-летний уроженец Алапаевска по имени Андрей. Как сообщали в полиции, у него уже была судимость.

Сейчас на него составлены административные материалы по ч.2 ст. КоАП РФ «Невыполнение законных требований от остановке транспортного средства», по ст. 19.3 КоАП РФ «Невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции» и по ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

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