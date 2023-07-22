В полиции раскрыли подробности погони со стрельбой за Porsche Cayenne, таранившим автомобили в Екатеринбурге

Иномарка протаранила машины во дворе жилого дома. Фото: Валерия Горелых

В полиции рассказали о водителе Porsche Cayenne, который ранним утром протаранил несколько автомобилей в Екатеринбурге, уходя от стрелявших полицейских. Погоня в стиле игры GTA началась в районе 04:20 часов 22 июля.

Все началось с того, что иномарка пронеслась на красный сигнал светофора на перекрестке улицы Малышева. Это увидели сотрудники дежурного наряда ДПС.

- Неоднократные требования полицейских о немедленной остановке, лихач проигнорировал. Началось преследование, в ходе которого он на высокой скорости совершал опасные маневры. К погоне подключились и другие наряды ОВД, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Водитель повредил восемь машин. Фото: Валери Горелых

В итоге гонка привела Porsche Cayenne во двор на улице Блюхера, 43, жильцы которого сразу же проснулись от громких выстрелов. Внутри двора, на парковке он оказался зажат машинами ДПС. Но сдаваться водитель не планировал, поэтому начал таранить служебные автомобили вместе с машинами местных жителей. Поэтому полицейские открыли огонь по колесам авто.

После задержания инспекторы установили личность гонщика. Им оказался 46-летний уроженец Алапаевска Андрей, у которого уже есть судимость. Пока он пытался скрыться от преследования, он протаранил шесть машин местных жителей и три патрульных автомобиля. Точный материальный ущерб пока устанавливается.

Водителя задержали утром 22 июля. Фото: Валерия Горелых

- На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины «украшает» большое изображение в виде иконы. Ведется тщательное расследование, - отметил полковник Горелых.

На любителя гонок составлены административные материалы по ч.2 ст. КоАП РФ «Невыполнение законных требований от остановке транспортного средства», по ст. 19.3 КоАП РФ «Невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции» и по ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Ранее сам лихач признался, что погоня началась из-за его желания «погонять», проверяя, как работает двигатель. Местные жители рассказывали, что машины некоторых он протащил на целые метры.

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