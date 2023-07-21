Почему после дождей улицы Екатеринбурга оказываются затопленными: в мэрии дали прямой ответ

Мощные дожди обрушились на Екатеринбург в июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни на Екатеринбург то и дело обрушиваются мощные ливни. В результате разгула стихии некоторые улицы, в том числе в центральных районах города, оказываются затопленными. Это вызывает недовольство горожан, у которых возникают вопросы к мэрии. В ответ в администрации разводят руками, мол, всему виной мусор, который забивает ливневки.

Почему же ситуация с затопленными улицами в столице Урала повторяется из года в год? Эти и другие вопросы известный журналист и ведущий Евгений Енин обсудил в эфире радио «Комсомольская правда» с заместителем главы Екатеринбурга Алексеем Бубновым.

- Каждый год жители спрашивают: «Где же ливневка?» и «Почему она не работает?». Я транслирую эти вопросы вам.

- На самом деле, я считаю, что она работает достаточно неплохо. В дождь за полчаса-час выпало двадцать миллиметров воды. Это достаточно много. Но в течение часа во всех местах, где у нас были точки подтопления, вода ушла. Хотя были определенные моменты, когда грязь, полиэтиленовые пакеты, какие-то куртки закрывали ливнеприемные решетки. В итоге вода просто не уходит, хотя ливневка работает достаточно неплохо.

- Службы следят за тем, чтобы правильно работали решетки?

- Поток воды приносит полиэтилен, который перекрывает решетки, это не дает воде правильно уходить. Тогда люди выезжают и убирают мусор, чистят решетки или проковыривают и отверстия.

- Вы сказали про точки подтопления, мы их все знаем, видим их в каждый сильный дождь. А почему они в принципе есть, почему они образовались?

- Они у нас постоянно меняются. Например, известная точка, где раньше целыми сутками стояла вода, – это улица Шефская. В этом году там вообще никаких проблем не было, ведь мы переложили кусок канализации. То же самое Малышева-Восточная. С детства помню, что там были определенные подтопления. Там переложили кусок трубы, и все стало работать в штатном режиме. Просто они у нас на слуху, на памяти.

- Что будет отремонтировано к 300-летию Екатеринбурга?

- Мы штатно ремонтируем порядка 40 км дорог, 43 участка автомобильных дорог в настоящее время. В работе 29 объектов, 10 из которых выполнены в полном объеме. Это улицы Белинского, Розы Люксембург - от Куйбышева до Декабристов, Восточная, Сибирский тракт, Репина, Шейнкмана, Машинная, Шаумяна, Летчиков, Тверитина. Мы планируем к концу сентября завершить все работы.

- Что у нас с качеством ремонта дорог? Например, периодически появляются проблемы с колеями. Это неизбежно?

- Это неизбежная проблема, основная причина появления которой - использование шипов. Это очень хорошо видно в торговых центрах и аэропортах, где стоит шлагбаум. Когда люди тормозят, а потом резко трогаются, образовывается колея.

- Ямочный ремонт будет оставаться?

- Ямочный ремонт – это история, от который мы отказаться не можем, ведь нам нужно в апреле привести состояние дороги в норматив до того, как начнутся масштабные ремонты.

Я никогда не понимал возмущений ямочным ремонтом. Если образовалась яма после зимы с острыми краями, давайте ее закроем до большого ремонта, ведь он не может начаться, как только сошел снег.