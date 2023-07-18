В Екатеринбурге ливневка не везде справилась с дождем

Дождь подтопил Екатеринбург 17 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 17 июля Екатеринбург накрыл мощный ливень с грозой, многие улицы затопило водой, так как ливневая канализация не везде вовремя справлялась с потоками дождевой воды.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, почему ливневка в очередной раз подвела коммунальщиков. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- Краткосрочные подтопления случились в пониженных местах. Трудности с оттоком воды создавал и мусор, который несла с собой вода, собирая его с улиц, газонов и тротуаров, - рассказывают в городской администрации.

Отметим, что даже в центре Екатеринбурга ливневка не везде работает хорошо. Так, например, полностью оказался заполнен водой выход ливневки на пересечении улиц Первомайская и Карла Либкнехта.