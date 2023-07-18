Пытались реанимировать на высоте 1000 метров: подробности гибели туристки из Екатеринбурга, убитой молнией

Екатерина была мастером спорта по альпинизму и работала промышленным альпинистом. Фото: страница в соцсети

Следователи раскрыли подробности гибели 27-летней альпинистки из Екатеринбурга. Напомним, Екатерина Репина погибла от удара молнии в природном парке «Ергаки», расположенном на юге Красноярского края.

В момент ЧП она совершала подъем на скалу в составе группы из четырех человек. Все остальные участники подъема являлись красноярцами.

Группа разбила лагерь у подножия горы пик Звездный. А утром 16 июля альпинисты начали подъем.

Пока тело альпинистки находится на высоте, но уже 18 июля его планируют спустить. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

- Достигнув высоты около 1000 метров (высота горы приблизительно 2260 м) ухудшились погодные условия и произошел удар молнии. В этот момент женщина и один из мужчин были пристегнуты тросом, двое других туристов находились на выступе горы. В результате удара молнии все туристы потеряли сознание, после чего один из мужчин пришел в себя и стал реанимировать других участников группы, - рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В этот момент выяснилось, что Екатерина уже не подавала признаков жизни.

- Один из мужчин не чувствовал ног, второй получил ожоги. Пострадавшего с онемением ног спускал третий мужчина, который не пострадал, - уточнили в СК.

Также в ведомстве подтвердили информацию «КП-Екатеринбург» о том, что Екатерина Репина являлась мастером спорта по альпинизму.

Пострадавших красноярцев уже удалось спустить вниз. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В настоящее время спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали троих пострадавших туристов. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, тело погибшей екатеринбурженки собираются спустить вниз 18 июля.