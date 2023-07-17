«Уделяла особое внимание безопасности»: инструктор по альпинизму из Екатеринбурга погибла в Красноярском крае от удара молнии

Екатерина работала промышленным альпинистом. Фото: страница в соцсети

В природном парке «Ергаки», расположенном на юге Красноярского края, произошла трагедия, унесшая жизнь 27-летней екатеринбурженки Екатерины Репиной. Девушка, совершавшая восхождение в составе группы, погибла от удара молнии. При этом в альпинизме Екатерина была далеко не новичок.

По данным СК, трагедия произошла утром 16 июля.

- Группа альпинистов в количестве четырех человек начала подъем на гору пик Звездный. Когда туристы находились на высоте около 400 метров, ухудшились погодные условия, произошел удар молнии. В результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал, - сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящее время на место трагедии направлена группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС в сопровождении следователей. Они должны осмотреть место ЧП и спустить тело туристки на землю.

- Катя являлась инструктором 3-й категории и работала промышленным альпинистом. Родом она из Воркуты, жила в Екатеринбурге. Но и Красноярский край был для нее хорошо знаком. Как и для остальных ребят, которые были в составе группы. Можно сказать, что для них это был домашний маршрут. Кстати, молнии в тех местах бывают довольно часто, - поделился с «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, попросивший не указывать его имени.

Помимо звания мастера спорта по альпинизму, Екатерина Репина имела множество наград в различных соревнованиях. Например, она была обладателем статуэтки «Стального ангела». Ее удостаиваются члены женских команд по альпинизму, совершившие лучшее восхождение по итогам года.

Также Екатерина Репина имела жетон «Спасение в горах». Его получают спортсмены, прошедшие сборы для подготовки спасателей-альпинистов.

- Катя была уникальным человеком. Она передавала свое мастерство ребятам, влюбленным в горы и альпинизм. Была очень техничным спортсменом, уделяла особое внимание безопасности на маршруте. Для сообщества это большая потеря, - с горечью заметил представитель альпинистского сообщества Екатеринбурга.

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