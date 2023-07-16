В Екатеринбурге водитель Hyundai насмерть сбила 53-летнего мужчину

Мужчина скончался на месте аварии. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге водитель Hyundai Getz насмерть сбила 53-летнего мужчину. ДТП произошло в ночь на 16 июля на Московском тракте. За рулем автомобиля сидела 38-летняя женщина. Он ехала из поселка Северка. Пешеход вышел на дорогу и двигался в попутном направлении автомобилей.
- В результате наезда 53-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, - сообщили в отделении ГИБДД по Екатеринбургу.
В ведомстве также добавили, что водитель Hyundai Getz на момент аварии не находилась в состоянии алкогольного опьянения и ранее не нарушала правила ПДД.
Водитель Hyundai Getz сбила пешехода, вышедшего на дорогу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование, - дополнили в ведомстве.
Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.
Напомним, 14 июля на трассе «Нижний Тагил-Нижняя Салда» водитель эвакуатора насмерть сбил 71-летнего мужчину.
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