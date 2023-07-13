«Отец в шоковом состоянии»: в Академическом ребенок выпал из окна седьмого этажа

Жители многоэтажки увидели, как на улицу выбежал папа мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около девяти утра на улице Краснолесья, 141 из окна многоэтажного дома выпал ребенок. Как уверяют очевидцы, мальчику на вид около трех лет. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жительница дома Елена.

По словам женщины, ребенок после падения с высоты седьмого этажа выжил.

- Знакомая рассказала, что гуляла с собакой и услышала хлопок. Увидела, что мальчик лежит на газоне. Сразу же вызвала скорую и полицию. На улицу выбежал отец мальчика. Он был в шоковом состоянии. Тут же приехала реанимация, врачи перенесли ребёнка в машину. Затем они уехали с включенными маячками. Во второй половине дня полицейские вновь приехали к дому, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница дома Елена.

В пресс-службе Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев. «КП-Екатеринбург» также запросила комментарии в пресс-группе городской полиции. Накануне в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал с пятого этажа общежития. Он опирался на москитную сетку. Родители малыша во время происшествия спали после того, как выпили алкоголь.

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