Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2023 8:29

«Отец в шоковом состоянии»: в Академическом ребенок выпал из окна седьмого этажа

В Академическом мальчик выпал из окна на седьмом этаже
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Жители многоэтажки увидели, как на улицу выбежал папа мальчика

Жители многоэтажки увидели, как на улицу выбежал папа мальчика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около девяти утра на улице Краснолесья, 141 из окна многоэтажного дома выпал ребенок. Как уверяют очевидцы, мальчику на вид около трех лет. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жительница дома Елена.

По словам женщины, ребенок после падения с высоты седьмого этажа выжил.

- Знакомая рассказала, что гуляла с собакой и услышала хлопок. Увидела, что мальчик лежит на газоне. Сразу же вызвала скорую и полицию. На улицу выбежал отец мальчика. Он был в шоковом состоянии. Тут же приехала реанимация, врачи перенесли ребёнка в машину. Затем они уехали с включенными маячками. Во второй половине дня полицейские вновь приехали к дому, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница дома Елена.

В пресс-службе Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев. «КП-Екатеринбург» также запросила комментарии в пресс-группе городской полиции. Накануне в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал с пятого этажа общежития. Он опирался на москитную сетку. Родители малыша во время происшествия спали после того, как выпили алкоголь.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП