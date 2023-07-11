В Екатеринбурге из окна пятого этажа общежития выпал годовалый малыш

Малыша экстренно госпитализировали

В Екатеринбурге из окна на пятом этаже общежития на улице Титова выпал годовалый ребенок. Инцидент произошел вечером 10 июля. Малыш самостоятельно залез на окно, которое было открыто. Несчастный случай произошел в комнате общежития, где находились его родители, а также двое детей в возрасте года и двух лет.

- При этом взрослые после употребления алкоголя спали, а их младший ребёнок, предоставленный сам себе, играл на диване. При падении он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Малышу оказывают необходимую помощь. Предварительно, сведений о том, что ребенок травмировался в результате противоправных действий, не имеется. В ходе проверки устанавливается степень тяжести вреда здоровью мальчика. Опрашиваются родители пострадавшего, их соседи, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Маму мальчика и отчима доставили в дежурную часть. В настоящий момент их уже привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- В семье также воспитывается старшая девочка, которая в данный момент помещена в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев, - сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

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