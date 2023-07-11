На Урале утонул 16-летний школьник

Школьник ушел на реку с другим подростком еще 9 июля, но домой не вернулся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Синячихе 11 июля было найдено тело 16-летнего подростка, утонувшего в реке Нейва. Ранее, молодого парня искали по поселку, куда он приехал с родителями в гости.

В Нижнюю Синячиху школьник приехал вместе со своими родителями. Фото: соцсети

Подросток вместе с приятелем ушел купаться на реку еще 9 июля. Однако домой к родителям школьник уже не вернулся. Мальчика стали искать полицейские и жители поселка. Поиски шли несколько суток. В результате стало ясно, что с мальчиком произошло несчастье. Случившимся заинтересовался Следственный комитет.

- Накупавшись, приятель отправился домой, а 16-летний юноша продолжил плавать. Приятель вернулся к реке, но обнаружил на берегу только одежду своего товарища. Он сообщил о произошедшем взрослым, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области. - Для установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, осуществляются опросы его родственников, знакомых. Анализируется характеристика в отношении подростка и его семьи.

На берегу были найдены вещи подростка. Фото: СУ СКР По Свердловской области

Предварительно, криминала в случившемся нет, а гибель ребенка произошла из-за несчастного случая на воде.

- Когда стало понятно, что ребёнка необходимо искать в воде, было принято решение о привлечении специалистов водолазного дела. В итоге они нашли погибшего. По предварительным данным, признаков криминала в ситуации не усматривается. В качестве приоритетной рассматривается версия несчастного случая при купании подростка в реке, - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее, на Урале школьница утонула во время катания на лодке. Она отдыхала в компании друзей.

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