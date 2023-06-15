Каталась с друзьями на лодке: на Урале 18-летняя девушка утонула во время отдыха с друзьями

Несчастный случай произошел на реке Шумиха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде во время отдыха на реке Шумиха погибла 18-летняя девушка. Несчастный случай произошел в ночь на 15 июня. Девушка отдыхала в компании друзей. Трагедия произошла во время того, как ребята решили покататься на лодке. Об этом сообщает газета «Ревдинский рабочий».

- Сообщение о произошедшем поступило в 01:20. По предварительным данным, девушка каталась в компании друзей на лодке и упала в воду. Спасти её не удалось. Сейчас на месте работают спасатели и полицейские, - сообщает «Ревдинский рабочий».

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области также сообщили, что сотрудники установили личность погибшей. Ею оказалась совершеннолетняя жительница Ревды 2005 года рождения.

- Следственным отделом Ревды проводится процессуальная проверка по факту данного инцидента. Организован выезд следователя на место происшествия для осмотра и установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного СК.

В пресс-службе областного МЧС сообщают, что молодые люди отдыхали на Ново-Мариинском пруду около Шумихи.

- По поступившей информации пять молодых людей в районе 00:00-01:00 поплыли кататься на лодке, которая перевернулась. Четыре человека смогли самостоятельно выплыть на берег, один человек утонул. К месту происшествия прибыла одна единица техники и трое спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее, на Урале шестиклассники спасли тонущего мужчину. Утопающего школьник взвалил на свои плечи и доплыли с ним до берега.

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