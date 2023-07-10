Роспотребнадзор Свердловской области посоветовал меньше работать из-за жары

Санитарные врачи советуют сократить рабочий день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области призвал сократить рабочий день из-за сильной жары. Продолжительность рабочего дня для тех, кто работает в помещении, зависит от температуры внутри. Так, например, если температура на рабочем месте приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, 29 градусов - на 2 часа, 30,5 градуса - на 4 часа.

При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях.

-Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

При этом, если у работника есть специальная защитная одежда, то время термической нагрузки не должно превышать 4-5 часов за смену, а если такой одежды нет, то - 1,5-2 часа.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала о том, когда спадет жара в Екатеринбурге.