В Свердловской области аномальная жара спадет 12 июля

Днем 11 июля воздух прогреется до +37 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале похолодает. Аномальная жара спадет в области уже 12 июля. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Исключительно теплая погода закончится в среду. Вечером 12 июля холодный фронт с Запада начнет движение через регион. Скорее всего, через Екатеринбург он пройдет в ночь на четверг, поэтому в городе он отметится только дождем, без грозы. А вот дальше на восток фронт будет двигаться уже днем 13 июля, где его будет сопровождать грозовая активность, - поделился синоптик.

В первую половину недели сохранится жара. Над регионом задержится тропическая воздушная масса из Средней Азии. Самая высокая температура будет зафиксирована днем 11 июля. Воздух прогреется до +37 градусов. Однако, вполне возможно, что над средним Уралом прольются сильные дожди. Ожидается от трех до 20 миллиметров осадков.

Ранее свердловское МЧС предупредило уральцев о надвигающейся непогоде. С 9 по 11 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер скоростью до 27 метров в секунду.

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