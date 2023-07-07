В выходные планируется большой гастрономический фестиваль для жителей Среднего Урала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные в Екатеринбурге и Свердловской области будут очень насыщенными. В жаркие дни уральцы могут найти развлечения на любой вкус. Одним будет интересно побывать на музейной экскурсии, вторым – выехать на активности на природе, третьим – послушать музыку, а четвертым – поесть вкусные блюда из мяса под открытым небом. «КП-Екатеринбург» рассказывает, куда сходить и съездить в Екатеринбурге и Свердловской области 7, 8 и 9 июля 2023 года.

Ранее мы уже рассказывали, как встретить День семьи, любви и верности 8 июля на Среднем Урале.

Выходные в Екатеринбурге и Свердловской области 7-9 июля: афиша, программа, мероприятия

5-9 июля

Семейный йога-фестиваль «Планета любви»

Организаторы называют фестиваль пионерским лагерем для взрослых и детей. Участников ждут мастер-классы, семинары, концерты, праздник Ивана Купала с хороводами и огромным костром. Мероприятие пройдет в деревне Борисова недалеко от Камышлова.

Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»

Фестиваль возрождает традиционное народное искусство и поддерживает мастеров. На мероприятии можно купить уникальные подарки, эко-товары, посетить мастер-классы от талантливых людей.

Ярмарка расположена на первом этаже. На втором этаже мастер-классы по ткачеству на станке, гончарному ремеслу, традиционной росписи, кожевенному ремеслу, резьбе по дереву, прядению, лепке из глины, народным игровым куклам.

На главной сцене будут идти выступления фольклорных вокальных и инструментальных коллективов.

Для детей будут идти игровые программы, кукольные спектакли и мастер-классы.

7 июля

Праздник «Крепка семья ладом»

Сотрудники центра традиционной народной культуры Среднего Урала подготовили праздник в честь Дня семьи на ул. Чапаева, 10. 7 июля они совместно с Арт-проектом «Сердолик» (г. Заречный) и молодежным казачьим ансамблем «Молодой Есаул» (г. Екатеринбург) организуют театрализованное представление, концерт с живой музыкой и программу с народными играми.

Гости праздника узнают больше о вечерошных посиделках, сборах невесты и свадебных народных обрядах.

Концерт группы «Психея»

Рок-музыканты выступят в пятницу, 7 июля, на площадке бара «Свобода» по ул. Черкасской, 12. Концерт начнется в 19:00, билеты в продаже еще есть. Они стоят 1500 рублей на танцпол бара.

8 июля

Фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»

Мероприятие называют брендом Каменска-Уральского. В город съезжаются лучшие звонари со всей страны и из-за рубежа. 8 июля для уральцев будут проводиться мастер-классы, ярмарки и экскурсию на крупнейший в России колокольный завод «Пятков», который располагается в Каменске-Уральском.

12:00-14:00 — открытый конкурс звонарей фестиваля колокольных звонов.

12:00-19:00 — межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» + мастер-классы

17:00-19:00 — гала-концерт открытого конкурса звонарей в рамках XIX фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица».

19:00-20:00 — массовый мастер-класс по звонарному искусству

«Двор фест» в парке Маяковского

Компания «Бисквитный двор» устраивает праздник для горожан под названием «Двор фест». Весь день 8 июля в парке Маяковского будут флешмобы, викторины с подарками и выступления творческих коллективов.

Будут подготовлены три зоны развлечений:

Детская – дети смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах от «Бисквитного двора», научиться делать кондитерские изделия и декорировать их. Также для них будут организованы игры с аниматорами, подарки и сюрпризы.

Молодежная - подростки смогут развлечься в тик-ток зоне, снять трендовые видео и поделиться ими с друзьями, а также поиграть в баскетбол

Семейная – семьи поиграют в игры, которые хорошо известны их родителям

Народное гуляние «Кашинский хоровод»

В День семьи, любви и верности в деревне Кашино Богдановича пройдут народные гуляния. Планируются ярмарка, выступление фолк-группы «Солнцеворот», мастер-классы, соревнования по борьбе на опоясках и стрельбе из лука, выступления спортсменов Федерации рубки шашкой, семейный забег и большой хоровод, а также конкурсы и этнодискотека.

Развлечения запланированы с 12:00 до 18:00.

День семьи в «Глобусе»

В День семьи, 8 июля, посетители торгового центра «Глобус» станут участниками игр и конкурсов с призами, увидят выступления творческих коллективов. Все желающие смогут повеселиться на фольгированном шоу – дискотеке с множеством лент из фольги.

День семьи в Академическом

Активнее всего в Екатеринбурге день памяти Петра и Февронии традиционно отмечают жители Академического. В 2023 году их также ждет насыщенная программа.

9:00 – 10:30 – божественная литургия в благовещенском храме Святых Божьих строителей (ул. В. де Геннина, 61) и Храме Святого равноапостольного князя Владимира (ул. Чкалова, 244).

13:00 – 15:00 – семейный турник по городкам у школы №181

15:00 – 19:00 – семейный турнир по рыбной ловле у комплекса «Мичуринские пруды»

17:00 – 19:00 – концерт и мастер-классы у Символа студенческих стройотрядов

22:00 – 23:30 – показ «Любовь и голуби» в летнем кинотеатре Преображенского парка

«Фолк Карнавал» в День семьи

В честь праздника торговый центр «Карнавал» организует свой фестиваль. Гостей праздника ждет 10 локаций с интерактивными зонами, в том числе:

- ярмарка с изделиями ручной работы;

- мастер-классы по стрельбе из лука и средневековому фехтованию;

- игра на музыкальных инструментах

- танцы разных народов мира;

- гончарная мастерская.

Посетители «Карнавала увидят концерт с танцевальными и музыкальными коллективами и поучаствуют в конкурсах.

Прогулка в День семьи

Сотрудники музея им. Д. Н. Мамина-Сибиряка подготовили платную экскурсию в честь дня памяти Петра и Февронии. Участники экскурсии будут гулять по городу и узнавать новое об истории праздника. Билет стоит 300 рублей.

День семьи, любви и верности в «Ките»

Представители торгового центра «Кит» подготовили для посетителей интерактивную анимационную программу с играми и конкурсами, мастер-класс по изготовлению сувениров и концерт, на котором запланировано выступление профессиональной гимнастки.

Праздник пройдет на улице близ торгового центра.

Активности продолжатся на следующий день для гостей торгово-развлекательного центра.

Прогулка «Вокруг Ельцин Центра за 60 минут и два века»

Экскурсию проведут в формате неспешной прогулки вокруг здания Ельцин центра. Во время экскурсии автор расскажет, какие вопросы об архитектуре и устройстве города ставит Ельцин Центр и как связана его жизнь с жизнью вокруг.

Экскурсия начнется в 12:00 8 июля, билеты стоят 400 рублей.

«История о символах»

Еще одна экскурсия центра создана для детей от 6 до 10 лет. Участники экскурсии отправятся в плаванье по истории нашей страны и узнают, как менялись ее символы.

- В формате увлекательных заданий, поисков и разговоров мы будем знакомиться с тем, в какие цвета и узоры одевалась Россия на протяжении последних 100 лет, - поясняют организаторы.

Стоит билет 200 рублей. Экскурсия запланирована на 15:00 8 июля.

Концерт «КняZz»

КняZz выступит на одной из самых больших площадок Екатеринбурга. Билеты в ДИВС стоят от 3000 до 10500 рублей. Гастроли посвящены 50-летию Андрея Князева и рассказывают о самых ярких и памятных моментах творчества.

Концерт начнется 8 июля в 19:00. Билеты еще есть в наличии.

8-9 июля

Фестиваль барбекю

Любители мяса могут отлично провести время на фестивале в центре города. Ради масштабного события городские власти перекроют центральные улицы, где появится огромный гриль-маркет под открытым небом.

Зрители увидят чемпионаты по барбекю среди шеф-поваров, юниоров и любителей, официанты посоревнуются в скорости и качестве обслуживания в эстафете.

На площадке будет работать лаундж-зона с кинотеатром и показом роликов о путешествиях по Уралу.