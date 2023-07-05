В День семьи вспоминают народные свадебные обычаи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 июля в России отмечается день памяти Петра и Февронии, получивший название День семьи, любви и верности. В этот день проходят культурные и развлекательные мероприятия для всей семьи. Мы расскажем, куда сходить в Екатеринбурге на День семьи в 2023 году.

День семьи, любви и верности в Екатеринбурге 2023: афиша

Праздник «Крепка семья ладом»

Сотрудники центра традиционной народной культуры Среднего Урала подготовили праздник в честь Дня семьи. 7 июля они совместно с Арт-проектом «Сердолик» (г. Заречный) и молодежным казачьим ансамблем «Молодой Есаул» (г. Екатеринбург) организуют театрализованное представление, концерт с живой музыкой и программу с народными играми.

Гости праздника узнают больше о вечерошных посиделках, сборах невесты и свадебных народных обрядах.

Дата и время: 7 июля 2023 года в 18:00

Место: усадьба Ошуркова, ул. Чапаева, 10

«Двор фест» в парке Маяковского

Компания «Бисквитный двор» устраивает праздник для горожан под названием «Двор фест». Весб день 8 июля в парке Маяковского будут флешмобы, викторины с подарками и выступления творческих коллективов.

Будут подготовлены три зоны развлечений:

Детская – дети смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах от «Бисквитного двора», научиться делать кондитерские изделия и декорировать их. Также для них будут организованы игры с аниматорами, подарки и сюрпризы.

Молодежная - подростки смогут развлечься в тик-ток зоне, снять трендовые видео и поделиться ими с друзьями, а также поиграть в баскетбол

Семейная – семьи поиграют в игры, которые хорошо известны их родителям

Дата и время: 8 июля с 12:00

Место: парк Маяковского, ул. Мичурина, 230

День семьи в «Глобусе»

В День семьи, 8 июля, посетители торгового центра станут участниками игр и конкурсов с призами, увидят выступления творческих коллективов. Все желающие смогут повеселиться на фольгированном шоу – дискотеке с множеством лент из фольги.

Активности продолжатся и 9 июля с 15:00 до 17:00

Дата и время: 8 июля с 15:00 до 16:30, 9 июля с 15:00 до 17:00

Место: ТРК «Глобус», ул. Щербакова, 4

День семьи в Академическом

Активнее всего в Екатеринбурге день памяти Петра и Февронии традиционно отмечают жители Академического. В 2023 году их также ждет насыщенная программа.

9:00 – 10:30 – божественная литургия в благовещенском храме Святых Божьих строителей (ул. В. де Геннина, 61) и Храме Святого равноапостольного князя Владимира (ул. Чкалова, 244).

13:00 – 15:00 – семейный турник по городкам у школы №181

15:00 – 19:00 – семейный турнир по рыбной ловле у комплекса «Мичуринские пруды»

17:00 – 19:00 – концерт и мастер-классы у Символа студенческих стройотрядов

22:00 – 23:30 – показ «Любовь и голуби» в летнем кинотеатре Преображенского парка

«Фолк Карнавал» в День семьи

В честь праздника торговый центр «Карнавал» организует свой фестиваль. Гостей праздника ждет 10 локаций с интерактивными зонами, в том числе:

- ярмарка с изделиями ручной работы;

- мастер-классы по стрельбе из лука и средневековому фехтованию;

- игра на музыкальных инструментах

- танцы разных народов мира;

- гончарная мастерская.

Посетители «Карнавала увидят концерт с танцевальными и музыкальными коллективами и поучаствуют в конкурсах.

Дата и время: 8 июля в 12:00

Место: ТРЦ «Карнавал», ул. Халтурина, 55

Прогулка в День семьи

Сотрудники музея им. Д. Н. Мамина-Сибиряка подготовили платную экскурсию в честь дня памяти Петра и Февронии. Участники экскурсии будут гулять по городу и узнавать новое об истории праздника.

Дата и время: 8 июля в 12:00

Место: музей им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Пушкина, 27

Стоимость: 300 рублей

День семьи, любви и верности в «Ките»

Представители торгового центра «Кит» подготовили для посетителей интерактивную анимационную программу с играми и конкурсами, мастер-класс по изготовлению сувениров и концерт, на котором запланировано выступление профессиональной гимнастки.

Праздник пройдет на улице близ торгового центра.

Активности продолжатся на следующий день для гостей торгово-развлекательного центра

Дата и время: 8 июля с 15:00 до 16:30, 9 июля с 15:00 до 17:00

Место: ТРЦ «Кит», ул. Амундсена, 65.