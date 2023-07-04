«Вообще я бульдозерист»: лучшим водителем такси на Урале стал 25-летний машинист

Ивану Шатунову удалось на максимум показать мастерство вождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 4 июля прошел региональный отбор всероссийских соревнований «Лучший водитель такси» 2023. Среди 70 заявок, которые были отправлены организаторам, жюри отобрало только 17 таксистов.

Водители то и дело опрокидывали конусы во время поворотов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспондент «КП-Екатеринбург» понаблюдала за тем, как водители возили наполненный водой стакан на крыше своих авто, как проезжали «змейки», а также узнала, кто он – лучший свердловский таксист.

ПОЖЕРТВОВАЛА СЕМЕЙНЫМ СЧАСТЬЕМ РАДИ РАБОТЫ

Одно из ключевых условий соревнований – спокойная и размеренная езда. Например, один таксист решил устроить «дрифт». После этого мужчину дисквалифицировали, несмотря на то, что он преодолел всю дистанцию.

Также был важен стаж по водительскому удостоверению – не менее трех лет.

Также было важно привезти граненый стакан с водой к месту финиша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников – не только водители из Екатеринбурга, но и из области. На автодром многие приехали на брендированных машинах.

Региональный этап проводился в три тура. Первый – оценка правил дорожного движения. Во втором оценивались знания истории города и основных объектов культурного наследия. Самым зрелищным стал третий этап. В нем водители соревновались в плавности вождения авто, причем на время! Лимит – 4 минуты 40 секунд.

Заметно, что на старте водители волновались. Они старались шутить между собой, дружески хлопали коллег по плечу и аплодировали.

- Катюха, давай у тебя все получится! – бойко поддерживали свою коллегу участники соревнований.

Екатерина даже развелась с мужем, чтобы остаться на работе в такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Вяльдина - единственная женщина-водитель, которая в этом году приняла участие в соревнованиях. Она участвует в них уже третий раз. Водительский стаж Екатерины - 12 лет. Раньше она колесила по региону в качестве торгового представителя. Тогда и поняла, что больше не представляет свою жизнь без машины. Таксует Екатерина уже пять лет. Для этого она каждый день ездит из Первоуральска в Екатеринбург.

- Мужчины иногда относятся ко мне негативно. Но по мне, женщины водят аккуратнее - без матов. А еще у них нет неприятных запахов в машине. У меня часто просят личный номер, чтобы заказать машину.

Екатерина была единственной женщиной-водителем на конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Вяльдина призналась: в Первоуральске много не заработаешь. Поэтому она и ездит в Екатеринбург.

- Здесь, при условии работы по 12 часов в день, за месяц можно заработать минимум 70 тысяч рублей. Правда, при условии если работать почти каждый день на неделе, - объяснила таксистка. Я уже привыкла.

Полтора года назад муж сказал женщине: «Выбирай: либо я, либо работа». Его не устраивал график Екатерины. Тогда ей пришлось, несмотря на 15 лет совместной семейной жизни собрать вещи и уйти.

Во время испытаний на автодроме, Екатерина задела конус. От волнения она несколько растерялась и не сразу преодолела «змейку». Но поддержка коллег женщину воодушевила. Организаторы вручили таксистке букет цветов - за рвение к победе.

ГЛАВНОЕ – ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ

- Каждый таксист должен не просто знать где находится та или иная точка остановки на маршруте. Важно рассказать что-то интересное, например, исторические факты о городе. У водителя такси коллектив - это он, его пассажиры и автопарк. Этот конкурс мы проводим, чтобы повысить престиж профессии, - говорит руководитель конкурса Кирилл Казанин.

Преодолеть препятствия и показать мастерство вождения нужно было за 4 минуты 40 секунд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он добавил, что в агрегаторах в будущем может появиться плашка «лучший таксист». Пользователь, вызвавший машину, будет знать, что к нему едет победитель соревнований профессионального мастерства. Этот вопрос сейчас обсуждается с разработчиками.

«ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК» СТАЛ ТАКСИСТОМ

По итогам суммы баллов жюри выбрало трех победителей конкурса. Третье место было отдано Вячеславу Ларионову. Вторым стал Илья Могучев, абсолютным победителем признали Ивана Шатунова.

Когда - то парень развозил молочную продукцию и даже не думал, что станет лучшим таксистом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, таксистом 25-летний молодой человек стал всего лишь два года назад. Ивану Шатунову вручили денежный приз – 15 тысяч рублей. Пока он не решил, куда потратит выигрыш. В разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» парень признался: в профессию он пришел из-за безденежья.

- Жизненные обстоятельства сложились так, что мне срочно были нужны деньги. Я хотел расквитаться с долгами и подзаработать. Но потом решил остаться в такси. Раньше был организатором в одном из выставочных центров, поставщиком молочной продукции, сотрудником в пивном магазине. Себя еще не нашел. Считаю, что из такси тоже уйду, но пока работаю, - рассказал Иван.

Участники соревнования также должны были установить детские кресла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лучший свердловский таксист рассказал, что помогло ему победить.

- Мне повезло, что я выступал десятым. Посмотрел, как проезжают другие водители. Понял для себя, как нужно преодолеть путь. Рассчитал, как буду объезжать конусы, - говорит победитель Иван Шатунов. Вообще я бульдозерист. Закончил обучение по профессии «Машинист строительных машин». Но диплом я еще не получил.

По словам «Лучшего таксиста», он зарабатывает от 3 до 6 тысяч за смену. Пассажиров возит на арендованном авто. Серьезных конфликтов у Ивана Шатунова за период работы не было. Штрафов он избежать не смог и по его словам, заезжал за стоп-линию и превышал скорость. Тем не менее, за «баранкой» ему комфортно и находиться в пути ему приятно.

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