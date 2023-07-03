«Будет круто!»: как горожане отнеслись к тому, что на Вайнера появятся гигантские медиаэкраны

«КП» узнала у жителей города, как они относятся к тому, что скоро в центре появится необычная инсталляция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На днях в центре Екатеринбурга - на улице Вайнера - появились металлические арки. Согласно документации проекта, по всей их поверхности установят гигантские медиэкраны. На них будут транслироваться исторические сюжеты и виды природы.
Арки с медиаэкранами станут подарком городу по случаю 300-летия Екатеринбурга. Памятную дату в столице Урала отметят уже в августе.
Как мы писали ранее, инициатором установки в центре города гигантских медиаэкранов, стала компания «Сима-Ленд». Она же возьмет на себя все финансирование.
«КП-Екатеринбург» узнала у жителей города, как они относятся к тому, что совсем скоро на Вайнера появится необычная инсталляция.
Экраны станут подарком к 300-летию Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Большинство из опрошенных нами жителей города к этой затее отнеслись положительно. Кто-то даже посчитал, что скоро Вайнера будет напоминать московский Арбат.
- Думаю, будет круто. Особенно вечером, - рассказал один из екатеринбуржцев.
Хотя нашлись и те, кто раскритиковал проект.
- Мне вообще не нравится улица Вайнера – еще с 90-х годов. Здесь всегда сборище маргиналов.
Большинство опрошенных положительно отнеслись к данной инициативе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пока конструкцию смонтировали на участке от проспекта Ленина до Попова. Но в будущем, согласно документации проекта, она дотянется до Малышева.