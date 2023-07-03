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Общество3 июля 2023 15:25

«Будет круто!»: как горожане отнеслись к тому, что на Вайнера появятся гигантские медиаэкраны

На них будут транслировать исторические сюжеты и виды природы
Александр Патрушев
«КП» узнала у жителей города, как они относятся к тому, что скоро в центре появится необычная инсталляция

«КП» узнала у жителей города, как они относятся к тому, что скоро в центре появится необычная инсталляция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в центре Екатеринбурга - на улице Вайнера - появились металлические арки. Согласно документации проекта, по всей их поверхности установят гигантские медиэкраны. На них будут транслироваться исторические сюжеты и виды природы.

Арки с медиаэкранами станут подарком городу по случаю 300-летия Екатеринбурга. Памятную дату в столице Урала отметят уже в августе.

Как мы писали ранее, инициатором установки в центре города гигантских медиаэкранов, стала компания «Сима-Ленд». Она же возьмет на себя все финансирование.

«КП-Екатеринбург» узнала у жителей города, как они относятся к тому, что совсем скоро на Вайнера появится необычная инсталляция.

Экраны станут подарком к 300-летию Екатеринбурга

Экраны станут подарком к 300-летию Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство из опрошенных нами жителей города к этой затее отнеслись положительно. Кто-то даже посчитал, что скоро Вайнера будет напоминать московский Арбат.

- Думаю, будет круто. Особенно вечером, - рассказал один из екатеринбуржцев.

Хотя нашлись и те, кто раскритиковал проект.

- Мне вообще не нравится улица Вайнера – еще с 90-х годов. Здесь всегда сборище маргиналов.

Большинство опрошенных положительно отнеслись к данной инициативе

Большинство опрошенных положительно отнеслись к данной инициативе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока конструкцию смонтировали на участке от проспекта Ленина до Попова. Но в будущем, согласно документации проекта, она дотянется до Малышева.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ