«Их надо наказать»: чемпион мира по карате, защитивший девушку от южан, обратился к пострадавшей

Андрей смог противостоять четырем парням и увернуться от ранения. Фото: предоставлено Андреем Филимоновым

В Екатеринбурге чемпион мира по карате защитил девушку от четырех южан. Накануне,30 июня, Андрей Филимонов возвращался из магазина к дому на Авиационной, 16. Но внезапно его внимание привлек подозрительный шум со стороны тротуара между школ № 39 и 18.

УКРЫВАЛ ГОЛОВУ И ДАВАЛ СДАЧИ

- Около 00:15 и 00:30 я прошел по асфальтированной дороге. У школы № 39 был забор, величиной примерно на уровне моих глаз. Возле калитки я услышал, как по щебенке будто кто-то возится. Повернулся и увидел, как четверо парней возраста 23-30 лет тащат по земле девочку. Двое крепко держали ее за руки, а остальные двое пытались держать ее за ноги. Она «отпинывалась». Они закрывали ее рот рукой. Я успел только крикнуть им: «Эй!», - рассказывает «КП-Екатеринбург» Андрей Филимонов.

После этого, как рассказал Андрей, парни засуетились. Один из них пошел вперед на Андрея. Остальные последовали за ним, оставив девушку. Она сразу же побежала подальше от места разборок.

- Я понимал, что ко мне идут не за разговорами и нанес удар. Одного из парней я ударил правой рукой, он отлетел. Еще трое подошли ко мне, и я растерялся, потому что началась перепалка и полетели удары по моей голове и лицу, - продолжает Андрей. – Я укрывал голову и давал им сдачи. Пока один из них не достал нож. Он хотел ударить клинком в живот, я отмахнул его руку и нож прилетел в мой карман. Хват тот парень потерял, а ножик у меня застрял в штанине. Ранения я не получил. Я предполагаю, что девушку они хотели утащить к забору в сторону кустов, где обычно гуляют люди с собаками.

По словам спортсмена, после того, как нож выпал, нападавшие его подняли, и бросились врассыпную. У Андрея была разбита губа, ему также прилетели удары в области ребер, но побои он не снимал.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОСТРАДАВШЕЙ

На момент происшествия Андрею было 20 лет. Уже 3 июля ему исполнился 21 год. Но пока парню не до праздника. Андрей собирался обратиться с заявлением в полицию. Однако его убедили, что первой должна написать заявление девушка, которую волоком тащила компания.

- Если эта девушка читает статью, то хочу ей оставить свою просьбу. Необходимо, чтобы именно она обратилась в полицию с заявлением. Все что я заметил, что девушка была брюнеткой. Мне уже позвонили из ГУ МВД и запросили комментарии по поводу нападения, - говорит парень.

Как уверяет Андрей, у него было разбито лицо. Фото: скриншот видео

Андрей уверяет, что губа уже зажила и общее самочувствие его давно в норме. Он продолжает тренировки в Академии единоборств РМК.

- Я продолжу ходить на тренировки. По поводу самой ситуации скажу одно, что равнодушными быть нельзя. Главное, если вы стали свидетелем издевательств, то надо хотя бы оказать эмоциональное давление, - объясняет Андрей. - Конечно, по большому счету, мне тоже надо было убежать от группы. Но из-за адреналина я решил, что смогу оказать сопротивление всем.

В спорт парень пришел еще в детстве. Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

В пресс-группе полиции «КП-Екатеринбург», что участники конфликта с заявлением не обращались.

Президент академии единоборств РМК, боец Иван Штырков прокомментировал поступок каратиста. По его мнению, реальное наследие академии проявляется за пределами зала.

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