«Тащили в кусты, заткнув рот»: в Екатеринбурге призер Чемпионата мира по карате спас девушку от четырех мужчин

Андрей Филимонов является серебряным призером Чемпионата мира. Фото: Академия единоборств РМК

В Екатеринбурге 20-летний каратист спас девушку от четырех нападавших. Как рассказали в Академии единоборств РМК, в которой тренируется Андрей Филимонов, все произошло в ночь с субботы на воскресенье.

- В полпервого ночи он увидел, как четыре человека тащат девушку в гаражи, заткнув ей рот, - рассказывают в РМК. - Андрей вмешался, завязалась драка, в которой он выбил нож у одного из нападавших, напугав остальных.

После этого нападавшие сбежали.

В полицию никто из участников инцидента обращаться не стал.

Поступок каратиста прокомментировал президент Академии единоборств, известный боец РМК Иван Штырков:

- В такие моменты понимаешь, что реальное наследие Академии не в победах и медалях, а в достойных поступках за пределами зала, - рассказал Иван Штырков.

К своему поступку каратист отнесся скромно, считая, что на его месте так бы поступил любой нормальный мужчина. Также он поблагодарил своего тренера Василия Косынкина за полученные от него навыки.

Андрей Филимонов - серебряный призер Чемпионата мира и трехкратный победитель Кубков Азии по косики каратэ. Также он входит в состав сборной России.

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