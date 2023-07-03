Стали известны подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы рассказали подробности смертельного ДТП, произошедшего на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. В аварии погибли пять человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла 2 июня в 23 часа на 44 километре дороги. В ДТП попали две легковушки: Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. При столкновении машины загорелись. 41-летняя пассажирка и 51-летний пассажир первого авто сгорели заживо в салоне. А третий пассажир погиб в машине скорой помощи. Его личность пока не установлена. Во втором авто находился только водитель. Он выехал на дорогу с односторонним движением по встречному направлению. Пока неизвестно в каком он был состоянии. Будет проведена экспертиза, которая покажет был ли мужчина пьян.

Водитель на Mitsubishi выехал на одностороннюю дорогу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, Mitsubishi управлял 51-летний житель Нижних Серег. За рулем Hyundai находился 24-летний водитель.

- Уже установлено, что погибшие в автомобиле Hyundai - жители Екатеринбурга, сейчас устанавливаются их родственные связи, причины поездки в том направлении, - рассказали в ГИБДД.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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