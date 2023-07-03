«Сгорели заживо»: на свердловской трассе в ДТП погибли пять человек

Один из автомобилей загорелся после столкновения Фото: скриншот с видео

На 44 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов ночью 2 июля произошло страшное ДТП. Hyundai Solaris столкнулся с Mitsubishi Outlander и загорелся. Водитель и пассажиры, находившиеся в охваченной огнем машине, погибли.

- Двое сгорели заживо они сидели в машине на переднем сидении. Спасатели разбирают сгоревшую машину, чтобы понять был ли кто еще там, на заднем сидении. Кто на переднем сидении сгорел тоже пока не знают, там скелеты уже одни остались... Прям до костей сгорели. Едем в полном шоке, - рассказала очевидица группе во «ВКонаткте» «Инцидент Нижний Тагил».

Также по ее словам, на дороге лежала девушка. Ее оттащили подальше от горящей машины очевидцы.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир Hyundai скончался в машине скорой помощи.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.