Ученика спецшколы, которого насиловали подростки, досрочно выпустили из учреждения

Спецшкола находится в Екатеринбурге. Фото: "Яндекс.Карты"

Ученик, которого подростки насиловали за провинности в спецшколе №124 Екатеринбурга, больше не вернется в это учебное заведение. Такое решение поставили в Асбестовском городском суде Свердловской области на заседании 29 июня. Интересы потерпевшего мальчика представляла и продолжает представлять адвокат Олеся Бортникова.

- Судья Асбестовского городского суда Свердловской области вынес решение о досрочном прекращении пребывания в спецшколе №124 потерпевшего подростка. Теперь он не только фактически, но и юридически свободен. Ему не нужно обратно в школу, где в отношении него несколько месяцев совершались преступления. Он сможет жить с близкими без постоянного страха возвращения, - сообщили «КП-Екатеринбург» адвокаты, представляющие интересы потерпевшей семьи.

Подросток сможет перейти в седьмой класс в школу по своему месту жительства. Первое заседание по этому делу прошло еще 9 июня. За освобождение ученика выступили в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних в Асбесте, а также омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Выражаем глубокую благодарность уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой за реальную поддержку и содействие в освобождении детей, - заключили адвокаты.

Напомним, о преступных действиях в отношении подростка стало известно в середине апреля. Тогда сбежавший ученик из закрытой школы рассказал, что метод сурового наказания с применением насилия ввел один из преподавателей, а директор школы не встала на защиту парня.

Решение о том, что провинившегося школьника нужно наказать таким образом, принималось на общем собрании путем голосования. «Наказывали» провинившихся сами ученики старших классов. По словам адвоката Георгия Краснова, главные претензии предъявлялись двум 15-летним зачинщикам.

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