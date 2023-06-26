«В его квартире стояли камеры»: подробности загадочной смерти известного блогера из Асбеста

Денис Елистратов вел блог в соцсетях. Фото: соцсети Дениса Елистратовв

Днем 25 июня в Асбесте нашли тело 43-летнего блогера и общественника Дениса Елистратова, также известного как «Денис Бульдозер». Раньше он был известен как оппозиционер, однако после 2017 года кардинально поменял свои взгляды: стал поддерживать местную и федеральную власть. Были попытки и попасть в думу Асбеста. Денис периодически мелькал на экранах телевизора, становился гостем на радио.

Тело Дениса Елистратова обнаружили в его собственной квартире. По предварительной версии, он совершил суицид.

- По данному факту следственным отделом по городу Асбест проводится процессуальная проверка. В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается, - рассказывали в СУ СКР по Свердловской области.

Однако близкие общественника рассказали «КП-Екатеринбург», что никаких предпосылок к суициду не было. Напротив, Денис не имел врагов, не состоял ни с кем в серьезном конфликте. А еще до последнего оставался открытым, добрым и отзывчивым человеком.

Блогер до последнего оставался открытым и общительным. Фото: соцсети Дениса Елистратова

Региональный координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, который тесно общался с Денисом Елистратовым, вспомнил лишь один серьезный и затянувшийся конфликт, с которым «Бульдозер» столкнулся. Он возник с одним из участковых Асбеста. По словам Дмитрия Чукреева, силовик мешал спокойной жизни блогера. Он бил стекла в квартире блогера и угрожал. Правда, позже участковый отправился на службу в зону СВО, да и в целом, считает Чукреев, эта ссора не могла привести к столь трагическому финалу.

- Последние темы, которые Денис громко озвучивал, касались Асбеста. Он человек верующий, ходил в церковь, к суициду склонен точно не был, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Чукреев.

Он добавил, что в квартире Дениса Елистратова стояли камеры видеонаблюдения. Они бы могли пролить свет на всю историю.

- Проблема в том, что все под паролями, поэтому специалистам требуется время, - говорит Дмитрий Чукреев.

Денис Елистратов освещал события Асбеста

Мать Дениса Елистратова поделилась с Дмитрием информацией, что на теле погибшего нет характерных следов, которые указывают на суицид. Рядом с телом лежал ошейник его собаки. Родственники ждут заключение судмедэкспертизы в надежде, что оно поможет разобраться в ситуации.

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