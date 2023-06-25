Мужчину нашли в квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте нашли тело известного блогера Дениса Елистратова. Подробности его смерти пока неизвестны. Известно только то, что он находился в квартире. Следственный комитет начал проверку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в СУ СК по Свердловской области.

- По данному факту следственным отделом по городу Асбест проводится процессуальная проверка. В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается, - рассказали в Следственном комитет.

В полиции также прокомментировали инцидент.

- Сотрудниками полиции установлена личность погибшего. Им оказался местный житель, 1980 г.р, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

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