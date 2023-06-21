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Общество21 июня 2023 11:23

Афиша на выходные в Екатеринбурге с 23 по 25 июня 2023 года: площадки, программы

Куда сходить в Екатеринбурге на выходных 23, 24, 25 июня 2023 года
Дарья ВОРОНИНА
Сотни тысяч зрителей каждый год собирает фестиваль "Уральская ночь музыки".

Сотни тысяч зрителей каждый год собирает фестиваль "Уральская ночь музыки".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый летний месяц подходит к концу. Между тем именно в теплое время года в Екатеринбурге проходит много развлекательных и культурных мероприятий. В грядущие выходные город встретит самый крупный в России музыкальный фестиваль Ural Music Night и отметит День молодежи. Как провести выходные с 23 по 25 июня 2023 года, мы расскажем в этой подборке.

Выходные в Екатеринбурге с 23 по 25 июня 2023 года: афиша

23 июня 2023 года

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда plays»

Театральный фестиваль проходит в городе с 20 по 30 июня, работы представят 20 творческих коллективов. 23 июня пройдут спектакли театров из Ижевска, Кирова, Москвы. 24 июня – из Омска и Кемерово, а также Вологды. 25 июня – из Омска, Шадринска, Нижнего Тагила и Казахстана.

Адрес: постановки пройдут сразу на нескольких площадках Екатеринбурга.

Цена: от 200 рублей.

Музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» Ural Music Night

Фестиваль стал одним из любимых событий жителей Екатеринбурга в последние годы. Это неудивительно: в город приезжают около 3000 исполнителей из России и других стран мира, а их выступления проходят бесплатно.

В 2023 году хедлайнерами станут IOWA, Максим Свобода, Валерий Сюткин, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, «Поющие гитары». Группа «Billy’s band» приедет в Екатеринбург обновленным составом впервые. Изменения с группой произошли в начале 2023 года. Всего в городе выступят 3000 музыкантов.

Адрес: выступления музыкантов пройдут на более чем 100 площадках Екатеринбурга.

Цена: бесплатно.

24 июня 2023 года

День молодежи в парке Маяковского

День молодежи в Екатеринбурге в 2023 году можно будет отметить в парке Маяковского. Гостей праздника ждут восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности.

Работать площадки начнут с 11:30. С 12:00 на аллее Маяковского в рамках кластера креатива будут доступны 30 мастер-классов, а в кластере развития можно будет пройти тестирование по профориентации или написать письма российским военным. В этот день в парке пройдет фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел-2023» и международный фестиваль уличных игр.

В течение дня в парке будут идти выступления лиги КВН «ЕКАТ», поэтические чтения, лекции, а в 22:00 начнется выступление Глюк’оZы.

Адрес: парк Маяковского, ул. Мичурина, 230

Цена: бесплатно

Фестиваль хоррор-культуры Unpleasant Scream

Первый фестиваль хоррор-культуры Unpleasant Scream будет организован командой клуба «Свобода». Приветствуется черный дресс-код, а обладателя лучшего костюма наградят отдельно. Гостей ждут кинотеатр с фильмами ужасов, хоррор-шоу, квесты, тематическая ярмарка и фотозоны. Свою музыку фестивалю подарят представители уральской готической сцены Raven Said, Kennedy’s Killers, Tourmaline Bats и Cracky Tights.

Адрес: клуб «Свобода», ул. Черкасская, 12

Телефон: +7 (343) 328-43-37

Цена: 500 рублей

Колымские рассказы

Режиссер Алексей Забегин и художник Константин Соловьев подготовили постановку по текстам Шаламова. Спектакль показан театральной платформой «В Центре» Ельцин Центра.

Адрес: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Телефон: +7 (343) 312-43-43

Цена: 500 рублей

Проект Ishome в Екатеринбурге

Автор проекта Ishome Мирабелла Карьянова начала осваивать электронную музыку в 14 лет, а ее композиция «Ken Tavr» в ремиксе 4Mal стала гимном очередного Казантипа. Этим летом в Екатеринбурге девушка выступит со специальным DJ-сетом.

Адрес: клуб «Фабрика», пер. Центральный рынок, 6

Телефон: +7 (912) 609-44-44

Цена: от 1200 рублей

25 июня 2023 года

«Памяти Виктора Цоя»

Большой кавер-концерт, посвященный группе «Кино» и легендарному Виктору Цою, подготовили музыканты группы «Братья LUMIERE». Артисты приедет из Кургана и выступят в музее «Сделано в СССР».

Адрес: музей «Сделано в СССР», ул. Чебышева, 4

Телефон: +7 (343) 247-32-93

Цена: 800 рублей.

Афиша: Фестивали