Сотни тысяч зрителей каждый год собирает фестиваль "Уральская ночь музыки". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый летний месяц подходит к концу. Между тем именно в теплое время года в Екатеринбурге проходит много развлекательных и культурных мероприятий. В грядущие выходные город встретит самый крупный в России музыкальный фестиваль Ural Music Night и отметит День молодежи. Как провести выходные с 23 по 25 июня 2023 года, мы расскажем в этой подборке.

Выходные в Екатеринбурге с 23 по 25 июня 2023 года: афиша

23 июня 2023 года

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда plays»

Театральный фестиваль проходит в городе с 20 по 30 июня, работы представят 20 творческих коллективов. 23 июня пройдут спектакли театров из Ижевска, Кирова, Москвы. 24 июня – из Омска и Кемерово, а также Вологды. 25 июня – из Омска, Шадринска, Нижнего Тагила и Казахстана.

Адрес: постановки пройдут сразу на нескольких площадках Екатеринбурга.

Цена: от 200 рублей.

Музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» Ural Music Night

Фестиваль стал одним из любимых событий жителей Екатеринбурга в последние годы. Это неудивительно: в город приезжают около 3000 исполнителей из России и других стран мира, а их выступления проходят бесплатно.

В 2023 году хедлайнерами станут IOWA, Максим Свобода, Валерий Сюткин, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, «Поющие гитары». Группа «Billy’s band» приедет в Екатеринбург обновленным составом впервые. Изменения с группой произошли в начале 2023 года. Всего в городе выступят 3000 музыкантов.

Адрес: выступления музыкантов пройдут на более чем 100 площадках Екатеринбурга.

Цена: бесплатно.

24 июня 2023 года

День молодежи в парке Маяковского

День молодежи в Екатеринбурге в 2023 году можно будет отметить в парке Маяковского. Гостей праздника ждут восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности.

Работать площадки начнут с 11:30. С 12:00 на аллее Маяковского в рамках кластера креатива будут доступны 30 мастер-классов, а в кластере развития можно будет пройти тестирование по профориентации или написать письма российским военным. В этот день в парке пройдет фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел-2023» и международный фестиваль уличных игр.

В течение дня в парке будут идти выступления лиги КВН «ЕКАТ», поэтические чтения, лекции, а в 22:00 начнется выступление Глюк’оZы.

Адрес: парк Маяковского, ул. Мичурина, 230

Цена: бесплатно

Фестиваль хоррор-культуры Unpleasant Scream

Первый фестиваль хоррор-культуры Unpleasant Scream будет организован командой клуба «Свобода». Приветствуется черный дресс-код, а обладателя лучшего костюма наградят отдельно. Гостей ждут кинотеатр с фильмами ужасов, хоррор-шоу, квесты, тематическая ярмарка и фотозоны. Свою музыку фестивалю подарят представители уральской готической сцены Raven Said, Kennedy’s Killers, Tourmaline Bats и Cracky Tights.

Адрес: клуб «Свобода», ул. Черкасская, 12

Телефон: +7 (343) 328-43-37

Цена: 500 рублей

Колымские рассказы

Режиссер Алексей Забегин и художник Константин Соловьев подготовили постановку по текстам Шаламова. Спектакль показан театральной платформой «В Центре» Ельцин Центра.

Адрес: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Телефон: +7 (343) 312-43-43

Цена: 500 рублей

Проект Ishome в Екатеринбурге

Автор проекта Ishome Мирабелла Карьянова начала осваивать электронную музыку в 14 лет, а ее композиция «Ken Tavr» в ремиксе 4Mal стала гимном очередного Казантипа. Этим летом в Екатеринбурге девушка выступит со специальным DJ-сетом.

Адрес: клуб «Фабрика», пер. Центральный рынок, 6

Телефон: +7 (912) 609-44-44

Цена: от 1200 рублей

25 июня 2023 года

«Памяти Виктора Цоя»

Большой кавер-концерт, посвященный группе «Кино» и легендарному Виктору Цою, подготовили музыканты группы «Братья LUMIERE». Артисты приедет из Кургана и выступят в музее «Сделано в СССР».

Адрес: музей «Сделано в СССР», ул. Чебышева, 4

Телефон: +7 (343) 247-32-93

Цена: 800 рублей.