Торговцев «паленкой», погубивших 44 уральца, попросили отправить за решетку

Всем фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет исправительной колонии общего режима. Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге торговцам паленого алкоголя гособвинитель попросил дать реальные сроки. От преступных действий свердловчан погибли 44 человека. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В Чкаловском районном суде 21 июня завершилось следование по уголовному делу. Обвинитель представил достаточно доказательств для обвинения семи екатеринбуржцев, среди которых шесть мужчин и одна женщина. Им предъявлено обвинение по трем уголовным статьям – хранение, перевозка и сбыт некачественного товара, повлекший смерть более двух человек, незаконный оборот алкоголя и незаконная розничная торговля. Всем фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет исправительной колонии общего режима.

После употребления «паленки» пострадали 51 человек, из которых 44 погибли. Фото: прокуратура Свердловской области

- Также просил удовлетворить заявленные семи потерпевшими гражданские иски на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей. На следующем судебном заседании выступят в судебных прениях адвокаты обвиняемых, - отметили в ведомстве.

Напомним, что с лета 2020 года по осень 2021 года екатеринбуржцы продавали фальсификационный алкоголь, содержащий большое количество метилового спирта. После употребления «паленки» пострадали 51 человек, из которых 44 погибли. Известно об этом стало в октябре 2021 года. Тогда была выявлена точка сбыта на мини-рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы, 4. Тогда же были задержаны торговцы.

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