На Урале женщина устроила ДТП, чтобы спасти кошку

К счастью, люди в аварии не пострадали Фото: Патрульный участок, t.me/patryltv

В Краснотурьинске из-за чьей-то кошки произошла серьезная автомобильная авария. Все случилось вечером на улице Новокирпичной. Женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-21083, двигаясь по дороге, увидела кошку, которая внезапно выбежала на проезжую часть. Еще немного и машина проехала бы по животному. Но женщина среагировала вовремя и вывернула руль вправо. Это спасло кошку. Но сама водитель потеряла управление над машиной.

- Женщина допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - поясняют в отделении ГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский». – Вместе с ней в автомобиле находился 21-летний пассажир. В результате ДТП никто не пострадал.

В ГИБДД отмечают, что все, кто находился в автомобиле, были пристегнуты. Возможно, благодаря этому обошлось без пострадавших. Тем более, что машину сильно помяло при опрокидывании. Медосвидетельствование показало, что водитель машины была трезвой. О дальнейшей судьбе кошки не сообщается. Убежала.

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