В Свердловской области отменяют режим ЧС, введенный из-за пожаров

При этом, противопожарный режим продолжает действовать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области готовятся снять режим ЧС, который был введен на Урале из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

- Режим чрезвычайной ситуации мы снимем сегодня. Но у нас продолжает действовать противопожарный режим, исходя из неблагоприятных метеорологических условий и того, что у нас продолжают возникать пожары, - отметил на пресс-конференции Денис Мамонтов.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в регионах Свердловской области еще в начале мая. Например, 7 числа он был введен сразу в 16 муниципалитетах. В том числе в Режевском городском округе, где долгое время бушевали пожары, а поселок Первомайский и вовсе пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва на местных складах с порохом. Противопожарный режим был введен 15 апреля.

Пожары в Свердловской области начались в конце апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в регионе действует пять лесных пожаров на общей площади 72 гектара. Четыре из них уже локализованы. При этом минувший май по количеству природных пожаров в УрФО в два раза превысил значения прошлого года.

- С начала пожароопасного периода в Уральском федеральном округе уже зарегистрировано 1 796 пожаров на общей площади 333 тысячи гектаров. По сравнению с аналогичной датой прошлого года количество пожаров выросло в два раза, их было 967, а общая площадь выросла в четыре с половиной раза, - начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Конкретно в Свердловской области прошло более 600 лесных пожаров и более 700 природно-ландшафтных. Это больше, чем в 2021 году.

В департаменте также подсчитали и убытки от разрушительного огня. Точную сумму ущерба на Урале пока считают, однако примерные данные уже можно назвать - это около 905 миллионов рублей.

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