«Всех очаровала!»: 35-летняя екатеринбурженка победила в конкурсе «Уральская краса – длинная коса»

Длина волос Марины - 121 см Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали главную длинноволосую красавицу. Финал традиционного конкурса «Уральская краса – длинная коса» прошел в День России в ТРЦ Veer Mall. Забрала корону на нем 35-летняя Марина Кузнецова.

Марина показала себя с лучших сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я счастлива! Сбылась моя детская мечта, - сказала со сцены победительница.

Длина ее волос – 121 см, но это далеко не главное, что помогло ей одержать победу. Организатор конкурса Марина Степура призналась «КП-Екатеринбург», что у большинства жюри не было сомнений, чтобы проголосовать за новую обладательницу короны.

Марина призналась, что победить в конкурсе красоты было ее детская мечта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Она такая харизматичная, танцевала хорошо, красиво улыбалась, просто была счастливой. В общем, всех очаровала! И коса, конечно, хороша - почти до пола, - отметила Марина Степура.

Конкурс, как отмечет Марина Степура, посвящен сохранению образа русской красавицы.

- Именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу красоты и олицетворяет собой добро, любовь, сохранение семейного очага, - отмечала ранее Марина Степура.

Победительницей в средней возрастной категории стала Дарья Уварова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В младшей возрастной категории победила Ксения Юдаева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В год 300-летия Екатеринбурга в финале приняло участие рекордное количество конкурсанток – 99 длинноволосых красавиц в трех возрастных группах. В средней возрастной категории победила Дарья Уварова, а в младшей – Ксения Юдаева. На мероприятии выступил победитель шоу «Голос» Сергей Волчков.

Больше ярких фото с финала конкурса вы можете найти здесь.

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