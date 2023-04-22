Около двухсот участниц со всей страны отправили анкеты на участие в конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На первый взгляд, длинные волосы до пят кажутся нереально сложными в уходе. А их обладательницы уверяют, что ключевые правила – не терзать феном, постригать дважды в год и регулярно заплетаться. Кучерявые, идеально прямые, глубоко черные или же пепельное белые. Глаза разбегаются, сколько обладательниц роскошных волос приняли участие в кастинге конкурса «Уральская краса – длинная коса». «КП-Екатеринбург» поговорили с девушками о том, как ухаживать за такой экстремальной длиной и что думают о их прическе окружающие.

За волосами малышкам помогают ухаживать мамы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБРАЗ РУССКОЙ КРАСАВИЦЫ

Как рассказала организатор конкурса Марина Степура, на кастинг заявилось около двухсот участниц. Причем, девушки со всей страны захотели продемонстрировать свою природную красоту.

- Были заявки не только с Уральского федерального округа. Мы получали анкеты из Крыма, Керчи, Севастополя, Санкт-Петербурга. На следующем этапе будем измерять длину волос каждой участницы. На это уходит едва ли не весь день. Всего будет три возрастных категории, в которых участвуют красавицы от четырех до 45 лет. Конкурс для них – целое событие! Мы выбираем не просто самую длинную косу, а смотрим на образ русской красавицы в целом, – говорит Марина Степура. – После отбора для участниц будут проведены занятия по дефиле, хореографии. Они приготовят творческие выступления для финального выхода.

Завивать такие волосы - нереально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокруг амфитеатра собрались сотни семей. Каждая мама заботливо расчесывает длинные волосы своим дочкам. Девочки покорно позволяют проводить эту манипуляцию и даже не разбегаются по сторонам. Кто-то участвует впервые, а для кого-то этот конкурс стал привычным. Заплетать такую красотищу приходится чаще всего, конечно же мамам. Для своего триумфального выхода девочки даже заранее подбирают костюмы.

- В прошлом году не прошла на конкурс. Но за год волосы подросли на 19 сантиметров. Последний раз мы в пять лет их постригали, а с тех пор больше не трогали. Голову мою сама, а заплетает мама. Феном не пользуюсь, и они высыхают сами. Выбрала образ из игры – Genshin Impact. Прохожие редко обращают внимание на мои волосы. Но зато, когда приезжаю в лагерь, то мня хотят заплетать все, - говорит Марьяна Бочкарева.

Конкурсантки заранее продумывают образ для выхода на сцену Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПАПА ХОЧЕТ ИХ ОБРЕЗАТЬ»

Девятилетняя Аня обожает свои волосы и не без радости демонстрирует их. При росте девочки в 133 сантиметров, длина прядей доходит до 115 сантиметров. Ее мама Ирина говорит, что сама когда-то носила длинные волосы, но устала от них и обрезала.

- Участвуем в конкурсе впервые. Моем волосы раз в неделю. Чаще – нереально. Ухаживать Анютке за ними помогаю всю жизнь. Заплетаемся каждое утро. На утренники кудри делать бесполезно – тут же расплетаются. Особого ухода нет. Обычный шампунь и кондиционер, - пожимает плечами мама девочки Ирина Макушина. – Реагируют по-разному. Но чаще – восхищаются. Но папа хочет обрезать ее волосы. Считает, что чересчур длинные.

Длинноволосые девушки даже не сушат их феном Фото: Алексей БУЛАТОВ

На конкурс в Екатеринбург едут семьями. Мужья тоже не против посмотреть на длинноволосых красавиц. Попутно просят, чтоб им не загораживали обзор на сцену.

- Анюта отращивает их с детства, сейчас они метровые. Наследственность. Мы с дочками приехали на конкурс специально из Нижнего Тагила. Участвуем впервые. Одноклассники давно привыкли к косичкам и не пытаются их дергать, обрезать. Расчесываю спокойно, но тяжеловато, - говорит мама девочки Елена Бузук.

Генетика - еще один фактор длинных волос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс для некоторых участниц даже стал исполнением мечты. Студентка – химик Вера в свой 21 год не разу не задумывалась о том, чтобы избавиться от длины.

- Ухаживать – очень легко! Специально просила их измерить перед конкурсом - 113 сантиметров. Всегда мечтала попасть на конкурс длинных волос и наконец-то осуществила желание! Возможно, получится выиграть – улыбается Вера Казакова. - Особого ухода нет. Мою голову раз в неделю шампунем и все. За полтра часа высыхают сами. Расчесываются легко. Не использую никаких сывороток, масел и спреев. Возможно, генетика помогла. Но у моих сестр нет такой длины. Парикмахеры говорят, что впервые такие волосы видят. Уже 18 лет отращиваю. Однокурсницы привыкли, но когда впервые их увидели в распущенном виде – были в шоке.

Вера отращивает свои волосы с 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участницы уверяют, что на их волосы уже нашлись покупатели. Однако, прощаться с ними им жалко, да и незачем.

- Привели сюда дочку подруги и теперь стали участницами. Уход за волосами – привычка. Вообще ничего с ними не делаю. Если дарят маски для волос – то использую. Феном сушу только зимой. Подруга ходит на наращивание. И как-то предлагала мне продать волосы, но я не планирую, - смеется Ромазанова Ксения.

Ксения уверяет, что подруги хотят купить ее волосы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финальный выход красавиц запланирован на 12 июня. Всего будет представлено три группы участниц – для самых маленьких, постарше и от 18 лет.

Завивать такие волосы - нереально Фото: Алексей БУЛАТОВ

К парикмахеру девушки ходят дважды в год, чтобы подровнять кончики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кастинге принимали участие дети с четырех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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