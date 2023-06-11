Пожары в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 11 июня 2023 года

В большинстве случаев причиной возгораний стали грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. По данным за 10 июня, их площадь составляет 1145,5 гектаров, всего очагов горения пять. В большинстве случаев причиной возгораний стали грозы. Из-за ударов молний вспыхнули четыре пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас лесные пожары бушуют в Ивдельском, Пышминском и Сосьвинском городских образованиях. А также возгорание замечено в Камышловском муниципальном районе.

- Борьбу с огнем на Среднем Урале ведут более 100 человек, привлечено свыше 50 единиц спецтехники, - отметили в департаменте.

За прошлые сутки огнеборцам удалось локализовать все действующие очаги горения. По данным на вечер 9 июня в регионе действовали два возгорания в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 гектаров.

Напомним, на Среднем Урале действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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