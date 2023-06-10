За сутки три пожара были полностью потушены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за сутки 9 июня локализовали все природные пожары. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

- По данным на вечер 9 июня в регионе действовали два возгорания в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 гектаров, - рассказали в департаменте инфолрмполитики.

Борьбу с огнем ведут более 110 человек, привлечено свыше 40 единиц спецтехники.

Также за сутки три пожара были полностью потушены на общей площади более 300 гектаров. Это возгорания в Первоуральске, Артемовском и Пышминском городских округах.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.