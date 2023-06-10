На Урале кишечной инфекцией заболели 10 детей и взрослый после обеда в школьной столовой

Столовую после отравления детей закрыли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области рассказал о результатах проверки после массового отравления школьников из городских лагерей четырех разных учебных заведений. Все дети обедали в школе №33. Там они подхватили норовирусную инфекцию.

- Среди заболевших 10 детей, 1 вожатый. Носительство РНК-норовирусов 2 генотипа установлено у 5 сотрудников столовой, - рассказали в ведомстве. - Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, дезсредств, материал от заболевших, сотрудников. У заболевших и персонала столовой выявлена РНК-норовирусов 2-го генотипа.

Кроме того, в столовой сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения. Так, в холодильниках на пищеблоке не было соблюдено товарное соседство, правила хранения продуктов. Также был нарушен технологический процесс приготовления блюд. Сотрудники не соблюдали личную гигиену, а к раздаче допускали вожатых, не прошедших лабораторное обследование.

Деятельность столовой СОШ №33 приостановлена. Организатору питания МБУ «КДП» в столовой школы выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, сотрудников, которые были носителями инфекции, должны отстранить от работы.

- Протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ будет направлен в суд для принятия решения, - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, родители учеников из нескольких школ пожаловались, что их дети почувствовали недомогание после обеда. Им понадобилась медицинская помощь. Родители уверяют, что у всех детей были схожие симптомы, среди которых рвота, интоксикация организма, высокая температура.