Разлагают Урал и детей: Вика Цыганова раскритиковала Ельцин Центр

По пути на выступление певица записала видео, в котором высказалась о Ельцин Центре Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбург, чтобы выступить на 80-летии Чкаловского района, прилетела певица Вика Цыганова. По пути на выступление в машине она записала видео для с своих соцсетей, в котором раскритиковала Ельцин Центр.

- Сильно разлагают Урал присутствием этого центра, детей разлагают. Столько денег платят за его существование. Лучше бы зарплату добавили воспитателям в детском саду и медсестрам, - сказала Вика Цыганова на видео в своем telegram-канале.

Рядом с певицей в машине находился ее муж - Вадим Цыганов. Он пошутил, что Вика Цыганова выступит в Ельцин Центре, а после этого якобы «запрограммирован торжественный его снос на маленькие кирпичики».

Ранее раскритиковал Ельцин Центр режиссер Никита Михалков. В новом выпуске передачи «Бесогон» известный режиссер говорил о том, что в условиях СВО россиянам пытаются внедрить идею о развале страны, и многие этому даже не сопротивляются.

- Мы не можем даже набивший оскомину Ельцин Центр лишить того разрушительного влияния, которым он пользуется, - говорит Михалков.

Отметим, Ельцин Центр не раз подвергался критике со стороны известных личностей. В их числе телеведущий Владимир Соловьев, бард Александр новиков и музыкант Вадим Самойлов.