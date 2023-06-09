Ученый из УрО РАН объяснил, какую опасность представляют бабочки-боярышницы для урожая

Рост численности происходит каждые 10 лет. Фото: Институт экологии растений и животных УрО РАН

Свердловскую область атаковали бабочки-боярышницы, что не на шутку встревожило садоводов. Ведь эта напасть может повлиять на урожайность.

КОВАРНЫЕ ГУСЕНИЦЫ

Сами бабочки не опасны и не несут никакого вреда садоводам. А вот гусеницы будущих боярышниц могут испортить урожай. При этом, эти коварные насекомые размножаются в огромных количествах: самка откладывает от 200 до 500 яиц, а через несколько недель из них появляются гусеницы.

- При массовом размножении гусеницы боярышницы могут использовать в пищу огромное количество видов плодов деревьев и кустарников. Очень часто они используют даже те виды, которые не являются их основной пищей, - рассказывает доцент кафедры биологии, химии, экологии, кандидат биологических наук Алексей Данилов.

Как объясняют ученые, резкий рост популяции этих насекомых происходит каждые 10-12 лет, это особенность их вида. Экологи планировали, что резкий рост численности вредителей должен был случиться еще в прошлом году, однако весна тогда выдалась слишком прохладной.

- Большое количество означает хорошую выживаемость. В этом году прекрасная погода. Те гусеницы, которые перезимовали, хорошо сохранились. Плюс были хорошие условия для их пропитания, - рассказал заместитель директора по научной работе Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев.

Сами по себе бабочки не несут вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прожорливые гусеницы будущих бабочек повреждают не только листья, но и с удовольствием съедят почки и бутоны растений. Так что дачники могут обнаружить незваного гостя на деревьях груши, сливы, на яблонях, рябине, черемухе, кустарниках вишни, смородины, крыжовника, и даже черники и голубики. Самое жуткое последствие от нашествия таких бабочек – полностью оголенные деревья.

КАК БОРОТЬСЯ

Однако ученые успокаивают садоводов: для паники пока нет оснований. В этом году на урожай сотни гусениц повлиять не успеют, последствия будут видны только в следующем году. Да и вывести с участка боярышниц не так трудно, и даже не всегда требуются сильные химикаты.

Один из наиболее оригинальных методов – привлечь в местность насекомоядных птиц. Но есть и довольно простые лайфхаки. Например, поздней осенью или уже зимой садоводам рекомендуют снимать с оголившихся веток гнезда боярышниц, так как в этот период их видно достаточно хорошо. Можно продолжить и ранней весной, когда гусеницы еще не начали расползаться в поисках свежих листьев.

Использование химикатов для травли насекомых не очень приветствуется экологами, но есть проверенные и безопасные препараты, которые рекомендованы ВОЗ. Например, «Метафос, «Тиофос», «Алтар».

Но есть и народные методы, которые также принесут результат, рассказывают ученые. Эффективным способом опытные дачники признали распыливание специального настоя, источающего неприятный запах. Вот и рецепт: чеснок или шелуху лука измельчить и залить кипятком, спустя полтора часа развести в воде и распрыскивать на растения. Неприятный запах отпугнет любого вредителя

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