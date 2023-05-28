На Урале ожидают нашествие бабочек-вредителей

Боярышницы на фото. Фото: И.А. Солонкина/ Институт экологии растений и животных УрО РАН во "Вконтакте"

Уральских садоводов предупредили о нашествии бабочек-вредителей. Ученые из Института экологии растений и животных УрО РАН, летом 2023 года ожидается вспышка численности бабочек боярышниц Aporia crataegi.

Подобное явление случается раз в 10-12 лет. Уже сейчас в Свердловской области было замечено множество больших зеленых гусениц, которые и превратятся в бабочек-боярышниц. Бороться с этими насекомыми трудно. В УрО РАН ищут добровольцев, которые помогут науке изучить этот вид бабочек.

- Если вас не затруднит и это не займет много времени, половите боярышницу, как раз сейчас начинается ее лет. Самый простой способ – складывать бабочек в газету. Крылья складывать у бабочки за спиной, не расправлять. Убивать их просто сдавливая пальцами грудь, тот отдел тела, где крепятся крылья и ноги. Можно собирать мертвых, но не очень грязных и гнилых, - пишут в Институте в официальной группе во «Вконтакте».

Собранный материал нужен для изучения различных аспектов морфологической изменчивости крыльев в пределах широкого ареала этого вида-вредителя, заключают ученые. Результаты исследования будут нескоро, так как процесс не быстрый: примерно через два или три года.

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