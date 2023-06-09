Женщина добилась компенсации морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Кировский районный суд встал на сторону женщины, потерявшей сына по вине управляющей компании. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, 30 ноября прошлого года мужчина поскользнулся на наледи рядом с двухэтажным домом на улице Гагарина.

Выяснилось, что территорию обслуживает ООО «Фонд Радомир».

- Мужчина, проходя рядом с жилым домом по вышеуказанному адресу, поскользнулся и упал на участке образовавшейся наледи, в результате чего от удара о землю получил травмы, от которых позднее скончался, - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным «КП-Екатеринбург», 30-летний житель уральской столицы приехал к дому № 55 в поисках закладки.

- Он приехал туда на машине. Все было в наледи. Он поскользнулся и разбил голову. Но в данном случае не важно, почему он там оказался. Территорию нужно было чистить от снега, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуаций.

На основании заключения прокурора суд взыскал с управляющей компании миллион рублей в качестве компенсации морального вреда матери погибшего.