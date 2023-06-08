«Схитрила ради золотой медали»: Алексей Ягудин сделал неожиданное признание о Татьяне Тарасовой

Алексей Ягудин раскрыл тренерские секреты Татьяны Тарасовой Фото: Даниил ОПАРИН

Алексей Ягудин рассказал, какие приемы Татьяны Тарасовой помогали ему завоевывать золотые медали. Известный фигурист прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить перед уральскими студентами на форуме «Знание.Учитель». Он посвящен возможностям карьерного роста, а также роли наставников в жизни учеников и студентов. На форуме также побывала и «Комсомолка».

Алексей Ягудин рассказал о тренерских секретах Татьяны Тарасовой и признался, что иногда она нередко прибегала к хитростям и уловкам, чтобы мотивировать спортсмена на победу.

Алексей Ягудин выступил перед уральскими студентами на форуме «Знание.Учитель» Фото: Ольга ЮШКОВА

- Во время одного из чемпионатов я очень переживал, не смотрел, как выступают другие фигуристы, но после выхода каждого участника спрашивал у Татьяны Анатольевны, кто как выступил, а она отвечала, что все катают идеально. Я волновался еще сильнее. На тех соревнованиях я получил золотую медаль, а когда посмотрел повторы, увидал, что многие спортсмены допускали падения. Я спросил у Татьяны Анатольевну, зачем она меня обманывала, а она ответила: «Если бы ты знал, что все падают, ты бы сразу расслабился». Вот так она схитрила, чтобы я еще сильнее старался завоевать золотую медаль, - рассказал историю из спортивного прошлого фигурист.

Ягудин начал тренироваться с Тарасовой в 1998 году Фото: Борис КУДРЯВОВ

При этом Алексей Ягудин считает одним из главных качеств хорошего наставника – умение признавать свои ошибки и то, что ты чего-то не знаешь.

- Это черта сильного педагога. Порой, Татьяна Анатольевна могла сказать: «Леш, а я не знаю ответа на этот вопрос» или «Я не знаю, как помочь тебе, но у меня есть знакомый, к которому можно обратиться за помощью», - рассказывает Ягудин.

Алексей Ягудин рассказал студентам о роли наставника в жизни олимпийского чемпиона Фото: Ольга ЮШКОВА

Во время выступления перед студентами Алексей Ягудин также отметил, что добился высот в спортивной карьере не только благодаря Татьяне Тарасовой, но и тренеру Алексею Мишину. Среди главных наставников олимпийский чемпион также назвал и свою маму.

- Благодаря этим людям я научился искать выход из любой ситуации, извлекать пользу из всего, делать на максимум на все, что от тебя зависит, не бояться совершать ошибок и признавать их. Только от нас зависит то, к какому результату мы придем, - обратился к студентам Ягудин.

Алексей Ягудин считает одним из главных качеств хорошего наставника – умение признавать свои ошибки Фото: Ольга ЮШКОВА

Форум «Знание.Учитель», организованный Российским обществом «Знание», проходит в Екатеринбурге 8 и 9 июня. В нем также прижимают участие известные педагоги Свердловской области, телеведущая и продюсер Ангелина Грохольская, а также заместитель начальника Управления взаимодействия с педагогическими вузами Академии Минпросвещения России Анна Карпухина.

Напомним, Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионов в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен также является четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы) и трехкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы).