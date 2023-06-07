Nilettо, Олег Майами и Леша Свик шокировали поклонников неожиданной просьбой

Певцы из Екатеринбурга впервые встретились впервые, чтобы записать совместный трек, и удивили поклонников. Фото: соцсети

Трое популярных исполнителей из Екатеринбурга Nilettо, Олег Майами и Леша Свик неожиданно собрались вместе, чтобы записать совместный трек. О его выходе певцы объявили в своих соцсетях.

- Так получилось, что сделали очень крутую и кайфовейшую песню трех офигенных ребят из ЕКБ. Дайте реакций в комментариях, если ждете трек от Олега Майами, Леши Свика и меня, - подписал пост уральский рэпер Nilettо.

Дату выхода трека певцы пообещали сообщить позже. Фото: соцсети

Запись трека состоялась на студии в Минске, куда исполнители ездили в начале июня на поезде. За час до приезда они опубликовали сторис в instagram* с неожиданной просьбой для фанатов.

- Мы были бы очень благодарны тем, кто встретит нас на вокзале и принесет пива. Мы вам за него обязательно заплатим, - обратились к фанатам певцы.

О том, как будет называться трек и когда он выйдет, исполнители еще не сообщили. В Сети поклонники пока называют его по первой строчке – «Больше не ищи меня». Однако, когда артисты опубликовали тизер к песне, большинство поклонников в комментариях интересовало только одно – выполнил ли кто-то их просьбу.

На удивление, просьбу музыкантов выполнили две пенсионерки. В подтверждение видео со встречи с ними Олег Майами опубликовал в своем аккаунте.

Просьбу музыкантов выполнила пенсионерка, пришедшая с подругой. Их на вокзале встретил Niletto (справа на фото). Фото: соцсети

- Так подготовиться всего за час – это сильно. Вы крутые! Спасибо, - сказал пожилым поклонницам Олег Майами.

В комментариях под постами поклонники также обрадовались новости о совместном треке. «Крутое трио! Очень ждем трек», - пишут в комментариях фанаты.

Nilettо, Олег Майами и Леша Свик приехали для записи трека в Минск. Фото: соцсети

Ранее стилист разобрала образы Niletto, Олега Майами и Леши Свика. Анна Дубинина рассказала, почему Niletto носит разноцветные гольфы и выступает с голым торсом, чем цепляет Леша Свик, и в чем секрет привлекательности Олега Майами.

*Социальная сеть признана экстремистской в РФ.

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