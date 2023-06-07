Уральцу, расстрелявшему жителя Нижнего Тагила ради Volvo, вынесли приговор

Шишкин заявил, что на преступление его толкнули долги. Фото: читатель «КП»/соцсети

В Екатеринбурге Свердловский областной суд вынес приговор 27-летнему Анатолию Шишкину. Его признали виновным в хладнокровном убийстве мужчины, продававшего Volvo. Стоимость кроссовера составила свыше 2,3 млн рублей.

Убийство произошло в марте прошлого года в Нижнем Тагиле. Незадолго до произошедшего 34-летний Дмитрий Денисов выставил объявление о продаже своего Volvo в Интернет. Вскоре с ним связался потенциальный покупатель.

ПРЕДСТАВИЛСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ

- Шишкин был одним из первых, кто заинтересовался машиной. Они в первый раз встретились в начале марта у Дворца спорта, - рассказывала «КП-Екатеринбург» супруга погибшего. - Потом он сказал, что еще «подумает». Муж сказал, что это молодой парень. А через неделю Шишкин позвонил и сказал, что хочет купить автомобиль. Я лишь знала, что у них встреча где-то в центре Нижнего Тагила. После 16:00 телефон мужа уже был не в сети, сообщения мужу не доставлялись, - рассказала Ольга Денисова.

По данным свердловского СК, 11 марта 2022 года Шишкин под надуманным предлогом проверки исправности автомобиля предложил владельцу кроссовера уехать в безлюдный участок.

- При этом подсудимый сел на заднее сиденье автомашины. Доехав до нужного места, убедившись, что рядом нет посторонних, фигурант потребовал от автовладельца покинуть машину, угрожая ему огнестрельным оружием. После того как потерпевший отказался выполнить требование нападавшего, злоумышленник произвел несколько выстрелов ему в голову, в результате чего автовладелец погиб на месте, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Как ранее писала «КП», стрелял убийца из пистолета «Гроза» калибра 9 мм. По данным прокуратуры, Шишкин произвел четыре выстрела. Затем убийца переместил тело погибшего на заднее сиденье, а сам сел за руль и поехал в сторону Невьянска.

Заехав в лес, Шишкин достал тело владельца иномарки и засыпал его снегом.

ЗАДЕРЖАЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Спустя три дня после убийства областной Главк полиции сообщил о задержании и опубликовал видео с допросом Шишкина. На нем он заявлял, что «хотел машину отобрать».

Анатолий Шишкин во время следственного эксперимента Фото: СУ СКР по Свердловской области

Позже, в ходе судебного процесса, представитель прокуратуры рассказал журналисту «КП» о том, как удалось выйти на след хладнокровного убийцы. Оказалось, что после преступления Шишкин даже не удосужился прибрать салон Volvo.

- Он попытался продать автомобиль, но покупатель при осмотре салона заметил гильзу и пятна крови. Мужчина сообщил об увиденном другу-полицейскому, что помогло выйти на след Шишкина, - рассказывал «КП-Екатеринбург» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов.

Как мы писали ранее, на преступление Анатолия Шишкина толкнули долги.

- У него была квартира, но он ее продал. Но деньги от ее продажи быстро кончились. Работы у него не было, лишь три кредита более чем на миллион рублей, - пояснил Дмитрий Соколов.

Свердловский областной суд признал Анатолия Шишкина виновным сразу по нескольким статьям УК. В частности, в убийстве, сопряженном с разбоем (статья 105 УК РФ); разбое в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (162 статья УК РФ); а также в похищении у гражданина паспорта и другого важного документа (325 статья УК РФ). За эти преступления облсуд назначил Анатолию Шишкину 16 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок два года.

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