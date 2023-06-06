Инженер Уралвагонзавода получил удар ножом, заступившись за девушку в ночном клубе

Молодой парень повздорил с посетителем заведения еще на входе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле посетитель бара Muse накинулся с ножом на 24-летнего парня в ночь на 4 июня. Как удалось узнать «КП», пострадавшим оказался инженер Уралвагонзавода.

«КП-Екатеринбург» поговорила с подругой пострадавшего Ириной (имена героев изменены – Прим. Ред) и узнала, в каком состоянии сейчас находится молодой человек. Также девушка рассказала подробности конфликта.

ОБОЗВАЛ ЧЕПУШИЛАМИ

Изначально в тот вечер Ирина и Кирилл не собирались идти на вечеринку.

- Мы были в гостях у друга. А потом решили выйти на прогулку. Подумали, что можно заглянуть на пару часов в бар и потанцевать. Мы даже были в неподходящей одежде, ведь пошли туда спонтанно. С нами были друзья, - рассказывает Ирина.

В очереди у входа посетители услышали в свой адрес гадости.

- На входе нападавший начал перепалку с моими друзьями. Он был со своей мамой и молодой девушкой. Он посмотрел на нас и сказал: «Этих чепушил в клуб вообще не пустят». Мы вообще не поняли, почему он себя так повел. Попросили его отвязаться. Охрана всех успокоила и пропустила всех внутрь. На входе нас быстро досмотрели, не особо проверяя карманы.

Врачи сказали близким, что у парня стабильное состояние после ранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам девушки, никаких металлорамок в заведении не было.

Уже внутри бара «языкастый» парень снова подошел к компании, но на этот раз, чтобы извиниться.

- После него к нам подошла его мама и сказала, что просит прощения. Они заявили, что отдыхают и им никакие конфликты не нужны. Мы сказали, что первым к нам полез именно ее сын. Отдыхали они недалеко от нашего стола, - продолжает Ирина.

Поскольку конфликт был улажен, Ирина решила поинтересоваться у парня, почему он не танцует.

- Вместо ответа я получила в свой адрес пожелание пойти подальше. Это услышал Кирилл, он решил выяснить, почему посетитель так нагрубил. Мы были в адекватном состоянии. Кирилл много не пил, так как принимает лекарства, - говорит девушка.

Вместо ответа, по словам Ирины, ее друг получил удар ножом под ребро.

- Он мне так ничего и не ответил. Он встал и ударил меня ножом. После, когда я отошел от его стола, то увидел, что я весь в крови, - говорит пострадавший Кирилл.

ДАЛ ДЕРУ, ПОКА ВСЕ ТАНЦЕВАЛИ

По словам девушки, персонал заведения не пытался им помочь. А скорую для раненого заводчанина вызвали посетительницы. Зато сотрудникам заведения дали распоряжение – как можно скорее убрать следы бойни, чтобы не смущать других посетителей.

- Вечеринка продолжалась, и люди продолжали танцевать. Мы от случившегося были в шоке. Удар пришелся в правую сторону - в область легких. Нападавший стоял с нами у входа и улыбался. Мы попросили охранника не выпускать парня, объяснили, что он нанес Кириллу рану. Но обидчик просто сбежал из клуба, а полицию нам пришлось вызывать самим, – уверяет Ирина. – К утру его нашли, а вот клинок, которым он размахивал, найти не удалось.

Пострадавший парень поначалу не собирался идти на вечеринку Фото: Алексей БУЛАТОВ

После случившегося Кирилла прооперировали. Утром его опросили полицейские.

- В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения, - прокомментировали инцидент в МУ МВД «Нижнетагильское».

К счастью, органы были не задеты. Но сколько парень пробудет на больничном, пока непонятно.

- Ему даже руку поднять тяжело. Врачи сказали, что он в стабильном состоянии. Больше всего печалит, что теперь директор заведения пытается выставить нас виноватыми. Якобы мы скакали по всему бару и провоцировали парня на агрессию, - говорит Ирина.

В самом заведении от комментариев по поводу поножовщины воздержались, так как на месте не было директора. Пострадавшая сторона считает, что руководство заведения обвиняет их в неадекватном поведении безосновательно.

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