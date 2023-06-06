Суд запретил возвращать в спецшколу Екатеринбурга мальчика, которого насиловали подростки

По версии следствия, ребенка насиловали по приказам двух отморозков Фото: «Яндекс.Карты»

Асбестовский городской суд Свердловской области обязал полицию воздержаться от принудительного возвращения ребенка в спецшколу № 124. По версии следствия, осенью 2022 года двое подростков 15 и 16 лет заставляли учеников насиловать 12-летнего мальчика. Александр и Даниил (имена изменены – прим.ред) были арестованы в рамках уголовного дела по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Чкаловский суд Екатеринбурга отказал адвокатам потерпевших в досрочном пребывании ребенка в закрытой школе. Однако возвращать силой его туда не будут.

- В обоснование суд указал, что у ребенка выявлено посттравматическое стрессовое расстройство и психиатром даны рекомендации о смене социального окружения и прекращении пребывания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, поскольку это может привести уже к выраженному тревожному расстройству, - сообщил адвокат Георгий Краснов.

Стоит отметить, что 6 июня в суде рассмотрят вопрос о продлении срока содержания под стражей для Александра и Даниила. Напомним, что в отношении директора закрытой школы Натальи Поддубной было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее адвокаты потерпевших объявили сбор средств.

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