«Под троекратный залп салютной группы»: бывшего главу свердловской УГИБДД Юрия Демина похоронят с воинскими почестями

Юрий Демин будет похоронен в форменном обмундировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего главу свердловской Госавтоинспекции Юрия Демина похоронят с воинскими почестями. Прощание с полковником в отставке пройдет 7 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

- ГУ МВД России по Свердловской области и коллектив подразделения Управления Госавтоинспекции, в котором Юрий Демин прослужил 13 лет, оказывают его семье необходимую помощь в организации похорон. В последний путь защитника законопослушных участников дорожного движения проводят под троекратный залп салютной группы из табельного оружия, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Похороны Юрия Демина пройдут на Широкореченском кладбище. Бывший руководитель свердловского УГИБДД будет похоронен в форменном обмундировании. Прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря на улице Зеленая Роща, 1. Пока время начала панихиды устанавливается.

Напомним, что причиной гибели экс-главы свердловской ГИБДД Юрия Демина стало падание со строительных лесов с высоты второго этажа. Трагедия случилась 4 июня около 15:20 часов в поселке Верхняя Сысерть.

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