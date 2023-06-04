Жизнь Юрия Демина оборвалась в поселке Верхняя Сысерть. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Стали известны причины гибели экс-главы свердловской ГИБДД Юрия Демина. Как рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник, трагедия случилась 4 июня около 15:20 часов в поселке Верхняя Сысерть.

- При производстве строительных работ со строительных лесов с высоты второго этажа упал бывший начальник УГИБДД по Свердловской области, полковник полиции Юрий Алексеевич Демин. В результате падения с высоты он получил травму не совместимую с жизнью. Он никому не доверял делать ремонт в своем доме, старался все работы проводить самостоятельно, - рассказал наш собеседник.

Позже информацию о гибели 62-летнего Юрия Демина прокомментировали в полиции и Следственном комитете. В СК подтвердил, что смерть высокопоставленного силовика произошла в результате падения с высоты во время производства строительных работ.

- Травма, полученная Юрием Алексеевичем, оказалась несовместимой с жизнью, несмотря на то, что врачи делали все возможное, чтобы спасти его, - прокомментировал печальное событие начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Он добавил, что областное управление ГИБДД полковник Демин возглавлял 13 лет - с апреля 2005 по апрель 2018 года.

- До этого руководил отделом ГИБДД Екатеринбурга. После завершения службы в МВД работал заместителем директора по режиму и охране УГМК, а затем трудился на Уралмашевском предприятии («УЗТМ-Кортэкс»), - рассказал Валерий Горелых. - Юрий Демин родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края. Учитывая дату рождения, именно поэтому, возможно, его и назвали в честь первого космонавта мира – Юрий Алексеевич.

В 1985 году будущий глава региональной ГИБДД окончил Свердловский юридический институт, а в 1998 году – академию управления МВД. Срочную службу Юрий Демин проходил в пограничных войсках – на Дальнем Востоке.

- За многолетнюю карьеру полицейского Юрий Алексеевич награжден большим количеством ведомственных наград, в том числе медаль «За безупречную службу» второй степени, - добавил начальник пресс-службы свердловского полицейского главка. - От всего гарнизона, совета ветеранов и общественного совета выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича.

По словам Валерия Горелых, в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения Юрий Демин всегда был принципиальным человеком.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что по факту гибели высокопоставленного силовика следственным отделом Сысерти проводится проверка.